Từ ngày 1/7, người dân Hà Nội sẽ khám sức khỏe miễn phí ở đâu?

TPO - Bắt đầu từ ngày 1/7, người dân Hà Nội sẽ được tham gia chương trình khám sức khỏe định kì miễn phí trên phạm vi toàn thành phố. Toàn bộ người dân đang sinh sống tại Hà Nội có đăng kí thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác nhận thông tin qua ứng dụng VNeID đều thuộc đối tượng được thụ hưởng.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kì hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm cho người dân trên địa bàn thành phố trong năm 2026. Chương trình sẽ được triển khai đồng loạt tại 126 phường, xã cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn.

Theo kế hoạch, toàn bộ người dân đang sinh sống tại Hà Nội có đăng kí thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và được xác nhận thông tin qua ứng dụng VNeID đều thuộc đối tượng được thụ hưởng.

Từ hôm nay người dân Hà Nội được khám bệnh miễn phí 1 năm/lần.

Năm nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách mới

Nhóm thứ nhất gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo và đặc khu. Việc tổ chức khám cho nhóm này do UBND các phường, xã chủ trì, Trạm Y tế là đơn vị thường trực phối hợp cùng các bệnh viện, phòng khám đa khoa và chuyên khoa theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Nhóm thứ hai là trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. UBND các phường, xã tiếp tục là đơn vị chủ trì, Trạm Y tế phối hợp với các trường học để tổ chức khám với sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện.

Đối với nhóm người lao động có quan hệ lao động với người sử dụng lao động, doanh nghiệp hoặc đơn vị sử dụng lao động sẽ chủ trì tổ chức khám, phối hợp với Trạm Y tế và các bệnh viện, phòng khám đủ điều kiện do doanh nghiệp lựa chọn.

Riêng các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ do cơ quan chủ quản trực tiếp tổ chức thực hiện theo quy định riêng. Những người không thuộc các nhóm nêu trên sẽ được UBND các phường, xã tổ chức khám tương tự như nhóm dân cư thông thường.

Hai giai đoạn thực hiện

Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất diễn ra từ ngày 1/1 đến 30/6/2026, áp dụng đối với các địa phương đã chủ động triển khai khám sức khỏe bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách thành phố. Các đơn vị phải hoàn thành việc khám trước ngày 30/6, tổng hợp kết quả, báo cáo Sở Y tế trước ngày 25/6 và cập nhật dữ liệu vào Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Giai đoạn thứ hai được triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 15/12/2026. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, thành phố sẽ ưu tiên khám sức khỏe cho người thuộc nhóm chính sách, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng khác theo danh sách đã rà soát. Từ tháng 10 đến tháng 12, chương trình tiếp tục khám cho các đối tượng đã đăng ký, đồng thời tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với học sinh phổ thông và triển khai khám sàng lọc cho người dân có nhu cầu.

Việc khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện hoặc thông qua các điểm khám lưu động do UBND các phường, xã quyết định căn cứ điều kiện thực tế.

Thành phố ưu tiên tổ chức khám tại các cơ sở y tế để thuận lợi cho việc thực hiện các kỹ thuật như chụp X-quang và xét nghiệm. Trường hợp tổ chức điểm khám lưu động, địa điểm phải bảo đảm thuận tiện, đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế và đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Những đối tượng ưu tiên

Theo kế hoạch của ngành y tế, những nhóm có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên trong giai đoạn đầu. Gần 1,7 triệu người thuộc diện người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân mắc bệnh mạn tính và người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn sẽ được tổ chức khám trước. Cùng thời điểm, trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, tiểu thương với tổng số hơn 2 triệu người cũng nằm trong diện ưu tiên.

Đáng chú ý, thành phố dành sự quan tâm đặc biệt đối với người dân sinh sống tại 16 phường, xã dọc tuyến sông Hồng, gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Việc ưu tiên khám sớm cho các địa bàn này nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe tại những khu vực trọng điểm.

Hàng loạt bệnh viện lớn tham gia khám bệnh

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Sở Y tế Hà Nội đã huy động mạng lưới bệnh viện tuyến thành phố và tuyến huyện tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế. Các đơn vị như Thanh Nhàn, Đức Giang, Xanh Pôn, Hòe Nhai, Lão khoa Hà Nội, cùng các bệnh viện đa khoa Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín, Mê Linh... sẽ cử bác sĩ, bổ sung trang thiết bị và phối hợp thực hiện khám, sàng lọc cho người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh việc tăng cường nhân lực, các xã, phường được yêu cầu hoàn thành việc rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện để gửi giấy mời và bố trí lịch khám phù hợp, bảo đảm không bỏ sót đối tượng cũng như tránh trùng lặp. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng theo dõi tình trạng sức khỏe lâu dài cho mỗi người dân.

Trước thời điểm chương trình chính thức bắt đầu, nhiều điểm khám trên địa bàn thành phố đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Tại Trạm Y tế xã Mê Linh, Nhà văn hóa thôn Cổ Điển (xã Vĩnh Thanh), Điểm Y tế Vân Hà (xã Thư Lâm) hay Bệnh viện đa khoa Gia Lâm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đều đã được bố trí sẵn sàng.

Theo bà Hạ Thị Hương, Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Mê Linh, địa phương đã gửi giấy mời đến từng hộ dân, đồng thời thông báo rõ các hạng mục khám. Ngoài khám lâm sàng, người dân còn được thực hiện xét nghiệm và chụp X-quang với sự hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Công suất dự kiến đạt khoảng 400 lượt khám mỗi ngày.