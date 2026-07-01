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Va phải trâu thả rông, nam sinh ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Hoài Nam

TPO - Trong lúc điều khiển xe máy, một nam sinh viên quê Hà Tĩnh va chạm với con trâu thả rông, ngã xuống đường rồi bị xe tải cán trúng, dẫn đến tử vong.

Sáng 1/7, lãnh đạo UBND xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/6, N.K.H. (SN 2005, trú xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), sinh viên Trường Đại học Luật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường tỉnh 547, đoạn qua xã Mai Phụ.

Khi đang di chuyển, xe máy của H. bất ngờ va chạm với một con trâu thả rông trên đường. Cú va chạm khiến nam sinh ngã xuống mặt đường.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Đúng thời điểm này, một xe tải lưu thông cùng tuyến đi tới. Do tình huống xảy ra quá bất ngờ, tài xế không kịp xử lý nên cán trúng nạn nhân.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, H. đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Va chạm với trâu thả rông #nam sinh viên tử vong sau khi bị xe tải cán #tông trúng trâu #tai nạn

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