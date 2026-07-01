Hà Nội: Áp tiến độ kiểm định, dứt điểm sự cố rơi vữa ga Văn Khê

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (HMC) cùng đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác kiểm định sự cố tại ga Văn Khê, nộp báo cáo nguyên nhân và phương án xử lý trước 16h ngày 1/7.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về sự cố mảng vữa bong tróc từ ga Văn Khê rơi xuống đường làm hư hỏng xe buýt BRT, Sở đã kiểm tra hiện trường và ban hành Văn bản số 12685/SXD-ĐSĐT ngày 11/6/2026 yêu cầu HMC báo cáo tình hình.

Mảng vữa bong tróc từ ga Văn Khê rơi trúng xe buýt BRT dưới đường.

Tại cuộc họp ngày 12/6, Công ty HMC đã đề xuất phương án thuê đơn vị tư vấn thực hiện kiểm định các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm trên tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông. HMC cam kết sẽ có báo cáo kết quả kiểm định và phương án xử lý dứt điểm trong vòng một tuần kể từ ngày 12/6. Tuy nhiên, dù Sở Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, đơn vị này vẫn chậm trễ và chưa gửi báo cáo theo đúng hẹn.

Để kiểm điểm tiến độ triển khai, ngày 29/6, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với Hà Nội Metro và Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội (đơn vị tư vấn kiểm định). Tại đây, Hà Nội Metro giải trình rằng đơn vị đã ký hợp đồng với tư vấn từ ngày 18/6. Dù vậy, phải đến ngày 27/6, đơn vị tư vấn mới thuê được xe nâng để tiến hành khảo sát, kiểm định tại hiện trường nên đến nay vẫn chưa tổng hợp được kết quả cuối cùng.

Trước tình trạng chậm trễ này, Sở Xây dựng yêu cầu HMC và đơn vị tư vấn phải tập trung dồn lực để hoàn thành việc kiểm định, gửi báo cáo chính thức trước 16h ngày 1/7. Nội dung báo cáo bắt buộc phải làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, đề xuất phương án xử lý dứt điểm, đồng thời xây dựng đầy đủ bảng khối lượng công việc và dự toán kinh phí thực hiện để Sở xem xét.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng nhấn mạnh Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP Hà Nội đối với việc chậm trễ trong khâu xử lý sự cố, cũng như chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh nếu sự cố tương tự tiếp tục tái diễn. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần nghiêm túc triển khai nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ nhằm sớm có giải pháp khắc phục, trả lại trạng thái an toàn tuyệt đối cho quá trình khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.