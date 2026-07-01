Khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Ninh bứt phá

Trước đây, mỗi khi nhận đơn hàng làm cửa gỗ, cơ sở sản xuất của anh Lương Tiến Thành (38 tuổi, ở tổ dân phố Bãi Ổi, phường Bắc Giang) lại thấp thỏm. Xưởng thiếu máy cưa nên mọi công đoạn cắt gỗ đều phụ thuộc vào sức người. Công nhân làm việc vất vả, thời gian kéo dài, chi phí đội lên. Ba năm sau, mọi thứ đã thay đổi nhờ một khoản hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Giờ đây, giữa tiếng máy cưa vang đều trong xưởng mộc của anh Thành, những tấm gỗ lớn nhanh chóng được cắt gọn với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Gắn bó với nghề mộc từ năm 2014 sau khi nghỉ việc tại một doanh nghiệp ở Hải Phòng, anh Thành quyết định trở về quê nối nghiệp gia truyền. Ban đầu, cơ sở sản xuất còn nhỏ, máy móc thiếu thốn nên mọi công đoạn đều chậm và phụ thuộc nhiều vào nhân công. “Bước ngoặt đến cách đây ba năm khi cơ sở của tôi được chương trình khuyến công hỗ trợ 50 triệu đồng, tương đương 50% giá trị đầu tư, để mua máy cưa bàn trượt trị giá 100 triệu đồng”, anh Thành chia sẻ.

Anh Lương Tiến Thành được hỗ trợ 50 triệu đồng từ chương trình khuyến công để mua máy sản xuất

Với anh, đây là thiết bị quan trọng nhất trong xưởng. Trước khi có máy, chi phí nhân công cao gấp đôi, thời gian hoàn thành sản phẩm kéo dài, công nhân phải làm việc nặng nhọc hơn rất nhiều. Khi đưa máy vào vận hành, số lao động ở khâu cắt gỗ giảm khoảng một nửa nhưng năng suất lại tăng đáng kể, độ chính xác của sản phẩm cao hơn, giảm hao hụt nguyên liệu và đáp ứng tốt hơn các đơn hàng lớn.

Hiện cơ sở của anh Thành sản xuất cửa gỗ cung cấp cho nhiều tỉnh phía Bắc, đồng thời chế tác các sản phẩm gỗ lưu niệm phục vụ xuất khẩu. Mỗi năm, doanh thu đạt khoảng 500 triệu đồng.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh dự kiến xây dựng 7 mô hình trình diễn kỹ thuật nhằm phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới tại các cơ sở công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ 182 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ xây dựng 5 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở công nghiệp; tổ chức 2 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) cấp tỉnh nhằm tôn vinh, quảng bá các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 10 cơ sở có sản phẩm tiêu biểu; hỗ trợ 40 cơ sở đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Không chỉ ngành chế biến gỗ, lĩnh vực cơ khí chính xác tại Bắc Ninh cũng đang được hưởng lợi từ các chính sách khuyến công. Tại tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Bắc Giang, Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thành Phát của anh Nguyễn Tiến Nga đã có gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí. Năm 2025, doanh nghiệp được chương trình khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng để đầu tư hai máy cắt dây hiện đại.

Anh Nga cho biết đây là thiết bị không thể thiếu trong gia công các linh kiện khuôn mẫu đã qua xử lý nhiệt. Trước đây, năng lực sản xuất còn hạn chế nên việc đáp ứng tiến độ giao hàng gặp nhiều khó khăn. Sau khi đầu tư hai máy mới, doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, rút ngắn thời gian gia công và bảo đảm tiến độ cho các đối tác.

Đáng chú ý, nhờ nâng cao năng lực sản xuất, công ty đã tuyển thêm ba lao động, liên tục nhận được đơn hàng từ các doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh. Hiện doanh thu của công ty đạt khoảng 7-8 tỷ đồng mỗi năm.

Hơn 62 tỷ đồng cho khuyến công

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí khuyến công đạt hơn 62,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia gần 19,8 tỷ đồng, còn kinh phí khuyến công địa phương hơn 42,5 tỷ đồng. Nguồn lực này được triển khai rộng khắp, ưu tiên các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Anh Nguyễn Tiến Nga được hỗ trợ 300 triệu đồng từ chương trình khuyến công để mua máy móc. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong 5 năm qua, chương trình khuyến công của tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ thuật nhằm phổ biến công nghệ mới và sản xuất sản phẩm mới. Các mô hình đều phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, mở rộng quy mô sản xuất, tăng doanh thu và tạo thêm việc làm cho người lao động. Đây cũng trở thành những mô hình mẫu để nhiều cơ sở khác học tập, nhân rộng.

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình là việc hỗ trợ 179 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến. Nguồn hỗ trợ tập trung vào những ngành có lợi thế của địa phương như chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và đồ uống; cơ khí chính xác, cơ khí phụ trợ; sản xuất cửa thép vân gỗ, cửa thép chống cháy; bao bì đóng gói và các ngành nghề thủ công mỹ nghệ.

Nhờ đầu tư thiết bị hiện đại, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm tiêu hao nguyên liệu, năng lượng. Không chỉ vậy, việc đổi mới công nghệ còn góp phần giảm phát thải, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng tới mô hình sản xuất xanh, bền vững.

Theo đánh giá của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, các cơ sở được hỗ trợ đều đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt khi doanh thu tăng bình quân từ 10-30% mỗi năm so với trước khi đầu tư. Nhiều cơ sở mở rộng quy mô sản xuất, tuyển thêm lao động, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các công ty lớn, doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Song song với đổi mới thiết bị, chương trình khuyến công còn chú trọng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí dành cho hoạt động phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt hơn 4,27 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức 2 hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng thủ công mỹ nghệ với quy mô 552 gian hàng, thu hút 270 lượt cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia. Đồng thời, 367 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ tham gia hoặc đưa sản phẩm tới các hội chợ, triển lãm trong nước để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã ký Quyết định số 568/QÐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, có hơn 381 tỷ đồng thực hiện chương trình khuyến công nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả. Chương trình đặt mục tiêu kích hoạt, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tăng cường hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới thiết bị, quy trình sản xuất, qua đó chuyển dịch từ các ngành thâm dụng tài nguyên và lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ. Ðây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh tổ chức được 4 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP) cấp tỉnh, trên cơ sở đó bình chọn được 79 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; đồng thời đề xuất có thẩm quyền tôn vinh được 7 sản phẩm cấp khu vực và 7 sản phẩm cấp quốc gia.

Không chỉ đầu tư máy móc và hỗ trợ thị trường, Bắc Ninh còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình khuyến công dành 400 triệu đồng để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho 1.300 học viên, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên và các chủ cơ sở sản xuất. Các khóa học tập trung vào chuyển đổi số trong công nghiệp và thương mại, khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và kiến thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.