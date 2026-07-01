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Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đi vào vịnh Bắc Bộ

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng nay (1/7), vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khả năng mạnh lên thành bão số 1, đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ của nước ta, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của khu vực Giữa Biển Đông.

Dự báo trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía khu vực đặc khu Hoàng Sa.

Khoảng đêm 2/7 sang ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành bão số 1 trên Biển Đông năm nay.

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Dự báo về đường đi và vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo ở thời điểm sáng 1/7 cho thấy, xác suất bão đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ khoảng 70% và nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển phía Đông Bắc Bộ nước ta.

Dự báo khoảng từ ngày 4-7/7, khu vực miền Bắc có thể xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 1, kèm theo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long, phía đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) hôm nay gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Trong ngày và đêm 1/7, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Nguyễn Hoài
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