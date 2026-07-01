Biển người hãi hùng ở buổi khai máy phim

TPO - Hàng nghìn khán giả vây kín địa điểm tổ chức lễ khai máy phim "Niệm tương tư" ngày 30/6 chờ gặp Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo. Khung cảnh biển người gọi tên thần tượng khiến buổi khai máy trở thành tâm điểm chú ý.

Ngày 30/6, lễ khai máy bộ phim cổ trang Niệm tương tư thu hút sự chú ý lớn khi diễn ra trong khung cảnh đông kín khán giả. Video và hình ảnh cho thấy hàng trăm người tập trung bên ngoài địa điểm ghi hình chờ gặp diễn viên chính Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo.

Sự xuất hiện của dàn diễn viên khiến không khí tại hiện trường sôi động. Đám đông liên tục hò reo, giơ điện thoại ghi hình và gọi tên thần tượng. Đây được xem là một trong những lễ khai máy nhận được sự quan tâm lớn nhất của phim cổ trang Trung Quốc.

Tạo hình của Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo ở Niệm tương tư.

Tâm điểm của buổi lễ là tạo hình của Ngu Thư Hân. Nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục cổ trang, kết hợp kiểu tóc và phụ kiện được nhiều khán giả nhận xét có nét khác biệt so với dự án tiên hiệp gần đây. Nhiều bình luận ví tạo hình của cô giống nữ yêu tinh.

Hầu Minh Hạo ra mắt tạo hình phong cách đạo trưởng. Sự kết hợp giữa hai diễn viên tạo chủ đề bàn luận của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ.

Niệm tương tư chuyển thể từ tiểu thuyết Thị thần tiên của tác giả Nhất Độ Quan Hoa. Phim kể về Hà Phán - yêu tinh sống dưới sông và Dung Trần Tử - quán chủ Thanh Hư Quán, người mang thân phận đặc biệt khi được miêu tả là sao Lộc Tồn chuyển sinh.

Theo nguyên tác, Dung Trần Tử có dòng máu mang năng lực thần kỳ. Hà Phán vì tò mò muốn nếm thử "thịt thần tiên" nên tìm mọi cách tiếp cận, quyến rũ đạo trưởng. Từ mối quan hệ ban đầu đầy tính đối đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Biển người hãi hùng ở buổi khai máy bộ phim truyền hình.

Dự án nhận được nhiều kỳ vọng, tạo biển người nhung nhúc nhờ sức hút của cặp diễn viên chính. Ngu Thư Hân là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc. Cô gây chú ý sau chương trình Youth With You 2 trước khi liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Suỵt, Nhà vua đang ngủ đông...

Nhờ ngoại hình sáng, phong cách diễn xuất tự nhiên cùng lượng người hâm mộ khổng lồ, mỗi dự án có sự tham gia của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm lớn ngay từ giai đoạn khởi động.

Hầu Minh Hạo được biết đến với lợi thế ngoại hình cùng kinh nghiệm ở cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Thiếu niên bạch mã túy xuân phong, Dị nhân chi hạ, Hộ tâm, Đại mộng Quy Ly... Anh được đánh giá là gương mặt phù hợp với dòng phim cổ trang nhờ tạo hình nổi bật và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau.