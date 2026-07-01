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Ca khúc 'Váy cưới' của Erik gây chú ý

Trạch Dương

TPO - Sau khi xuất hiện trong hôn lễ của Viên Vibi và Lưu Khánh Linh, "Váy cưới" do Erik thể hiện nhận được sự quan tâm từ khán giả. Ca khúc nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu Zing MP3 Realtime Chart, iTunes Việt Nam và lọt Top 13 YouTube Trending.

Hôn lễ của nhà sáng tạo nội dung Viên Vibi và Lưu Khánh Linh trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Bên cạnh hình ảnh về buổi lễ, ca khúc Váy cưới do Erik thể hiện thu hút sự chú ý của khán giả.

Theo số liệu từ ê-kíp, chỉ sau ít ngày phát hành, Váy cưới vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng Zing MP3 Realtime Chart, dẫn đầu iTunes Việt Nam và đứng thứ 13 trên YouTube Trending. Ca khúc cũng tạo hiệu ứng trên TikTok với hàng nghìn video sử dụng phần âm thanh.

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Erik gây chú ý với ca khúc mới.

Khác với nhiều sản phẩm âm nhạc phát hành theo kế hoạch thương mại, Váy cưới như món quà dành riêng cho cô dâu trong ngày trọng đại. Ca khúc do nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác theo đề nghị của chú rể Lưu Khánh Linh, dựa trên câu chuyện tình yêu hơn 10 năm của cặp đôi trước khi đi đến hôn nhân.

Bài hát do Erik thể hiện trực tiếp trong lễ cưới. Khi những giai điệu đầu tiên vang lên tại lễ đường, cô dâu Viên Vibi không giấu được sự xúc động. Khoảnh khắc sau đó được nhiều khách mời chia sẻ trên mạng xã hội, giúp ca khúc được lan truyền mạnh.

Váy cưới là ca khúc mới của Erik tạo hiệu ứng nhờ sức lan tỏa từ đám cưới của TikToker. Việc đồng thời dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc và được sử dụng rộng rãi trên TikTok cho thấy bài hát nhanh chóng tiếp cận đông đảo khán giả sau khi xuất hiện trong hôn lễ của Viên Vibi.

Viên Vibi là TikToker có hơn 11 triệu người theo dõi. Cô kết hôn với bạn trai Khánh Linh gắn bó hơn 10 năm. Không gian lễ vow được tổ chức trên bãi biển tại Phan Thiết với tông màu trắng - xanh chủ đạo.

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Dàn sao dự lễ cưới của Viên Vibi.

Thiết kế lấy cảm hứng từ biển cả, sử dụng những lớp voan mềm mô phỏng chuyển động của sóng kết hợp các cụm hoa tươi được sắp đặt như bọt sóng. Khi ánh sáng xuyên qua các lớp chất liệu, toàn bộ khu vực làm lễ tạo hiệu ứng gợi liên tưởng đến mặt biển.

Chủ đề của hôn lễ là Born from the Sea. Refined by Time. Kept by Love (tạm dịch: Sinh ra từ biển cả, được tôi luyện bởi thời gian và được gìn giữ bởi tình yêu). Thông điệp xuất hiện trên thiệp cưới gửi đến khách mời. Trước thời điểm diễn ra hôn lễ, bộ thiệp nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội khi được tích hợp đoạn ghi âm lời nhắn của cô dâu và chú rể thay vì chỉ sử dụng hình thức thiệp giấy truyền thống.

Buổi lễ có sự tham dự của gia đình, bạn bè cùng nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung như Ngọc Trinh, Ali Hoàng Dương, Lynk Lee, Huyền Baby, Ngọc Thanh Tâm, DJ Mie, Minh Xù, MisThy, Long Chun và Việt Phương Thoa. Sau lễ cưới, cặp đôi dự kiến tiếp tục thực hiện lễ Hằng thuận.

Trạch Dương
#Lễ cưới của TikToker Viên Vibi #Ca khúc Váy cưới của Erik #Lan tỏa âm nhạc qua đám cưới #Chủ đề biển cả và ý nghĩa lễ cưới #Sự kiện nổi bật trong làng giải trí Việt

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