Điều gì khiến vụ Bảo Ngọc bị lan truyền sai

TPO - Sự cố của Hoa hậu Bảo Ngọc được xem là bài học đáng chú ý đối với người của công chúng trong cách công bố thông tin và bài học về việc sử dụng AI trong cuộc sống.

Câu chuyện liên quan Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang tạo tranh luận trên các diễn đàn. Ban đầu, dư luận đặt ra những câu hỏi xoay quanh hình ảnh thư trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Columbia. Một số chi tiết trong thư khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Từ tranh luận về cách công bố thông tin, cuộc thảo luận mở rộng thành đánh giá toàn bộ năng lực học tập, thành tích cá nhân và hình ảnh Bảo Ngọc xây dựng trong nhiều năm.

Sự việc lan rộng với nhiều luồng ý kiến, từ việc đặt vấn đề về quy trình xử lý hình ảnh đến nhận định như "thổi phồng học bổng", "xây dựng hình ảnh học vấn không đúng sự thật".

Câu chuyện không chỉ dừng ở việc đánh giá cách công bố thông tin và bài học về việc sử dụng AI trong truyền thông mà tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội khiến phạm vi tranh luận lan rộng, vượt xa bản chất.

Bảo Ngọc gắn liền với hình ảnh người đẹp tri thức.

Không thể phủ nhận thành tích của Bảo Ngọc

Điểm đáng chú ý của vụ việc đó là nhiều ý kiến cho rằng Bảo Ngọc đã xây dựng hình ảnh tri thức. Tuy nhiên, việc cô được nhận vào chương trình đào tạo của Columbia University cho thấy Bảo Ngọc đã có cả một quá trình nỗ lực.

School of International and Public Affairs (SIPA) là trường thành viên của Đại học Columbia, chuyên đào tạo về chính sách công, quản trị công và quan hệ quốc tế. Đây là một trong những đơn vị đào tạo có uy tín trong lĩnh vực và thu hút ứng viên từ nhiều quốc gia.

Theo thông tin từ nhà trường, chương trình MPA in Environmental Science and Policy không chỉ đánh giá ứng viên thông qua điểm số học tập mà còn xem xét kinh nghiệm thực tế, khả năng nghiên cứu, hoạt động xã hội, năng lực lãnh đạo và định hướng nghề nghiệp. Điều đó có nghĩa, quá trình xét tuyển mang tính tổng thể, thay vì chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, trong bất kỳ quy trình đánh giá nào của các trường đại học quốc tế, đặc biệt ở bậc sau đại học, thư mời nhập học không phải là kết quả của một bài đăng trên mạng xã hội, càng không phải là thứ có thể được tạo ra chỉ bằng danh tiếng cá nhân.

Một hồ sơ được xem xét dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ, bài luận, thư giới thiệu, kinh nghiệm nghiên cứu, hoạt động cộng đồng, năng lực lãnh đạo và định hướng nghề nghiệp. Hội đồng tuyển sinh đánh giá toàn bộ hồ sơ của ứng viên, chứ không đánh giá một hình ảnh được đăng tải sau khi quá trình tuyển sinh đã kết thúc.

Trước khi vụ việc xảy ra, Bảo Ngọc được biết đến là một trong những người đẹp có học vấn nổi bật. Chính những thành tích được tích lũy trong học tập, nghiên cứu, hoạt động xã hội và các cuộc thi sắc đẹp giúp cô gắn với biệt danh người đẹp tri thức.

Khi xảy ra sai sót, công chúng phản ứng mạnh bởi kỳ vọng dành cho người đẹp xây dựng hình ảnh tri thức cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng những sai sót ấy không đồng nghĩa việc toàn bộ năng lực học tập từ trước tới nay của Bảo Ngọc không còn giá trị.

﻿ Sự cố về AI khiến Bảo Ngọc bị hiểu sai bản chất.

Bài học từ sự cố AI

Nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng trong thời đại số, khủng hoảng không chỉ đến từ sự cố mà còn đến từ tốc độ lan truyền và cách tiếp cận thông tin. Dù nhìn nhận vụ việc dưới góc độ nào, đây là bài học đáng chú ý đối với cả người của công chúng lẫn môi trường truyền thông hiện nay.

Sự việc là bài học đắt giá về việc cẩn trọng trong việc công bố thông tin. Tài liệu liên quan đến học thuật, học bổng hay thành tích cá nhân cần được kiểm tra kỹ trước khi đăng tải, đặc biệt khi sử dụng các công cụ hỗ trợ xử lý hình ảnh.

Phản ứng gay gắt của công chúng đối với vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người nổi tiếng dày công xây dựng hình ảnh đẹp, gắn liền tri thức. Chỉ cần sai sót, mọi nỗ lực có thể bị phủ nhận.

Trong những tranh luận liên quan đến danh dự, học vấn hay uy tín cá nhân, sự thận trọng trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin giúp hạn chế những hệ lụy không đáng có đối với các bên liên quan.

Câu chuyện của Bảo Ngọc không chỉ là câu chuyện của một cá nhân hay một sự cố truyền thông. Nó cũng phản ánh cách thông tin lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, đặc biệt là vấn đề liên quan đến danh dự và uy tín, điều cần nhất vẫn là sự bình tĩnh, đối chiếu dữ kiện và đánh giá toàn bộ bối cảnh trước khi đưa ra kết luận.