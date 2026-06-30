Hơn 30 hoa hậu quốc tế đến Việt Nam

TPO - Ban tổ chức Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026 công bố cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia dự kiến của hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịp này, hội đồng giám khảo, lịch trình các vòng thi và kế hoạch tổ chức chung kết tại TPHCM cũng được giới thiệu.

Ngày 30/6, ban tổ chức Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026 công bố cuộc thi tổ chức ở Việt Nam, dự kiến quy tụ hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài.

Cuộc thi hướng đến việc lựa chọn gương mặt đại diện có khả năng quảng bá văn hóa, du lịch, đồng thời tạo diễn đàn giao lưu giữa các quốc gia thông qua các hoạt động trải nghiệm và quảng bá điểm đến.

Đội ngũ điều hành gồm nghệ nhân quốc gia Nguyễn Đình Phúc giữ vai trò chủ tịch cuộc thi kiêm trưởng ban tổ chức. Ông Vũ Thái là Phó Chủ tịch cuộc thi, Phó Trưởng ban tổ chức kiêm tổng đạo diễn.

Phát biểu tại chương trình, nghệ nhân quốc gia Nguyễn Đình Phúc - Trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi được định hướng trở thành dự án văn hóa - du lịch quốc tế, không chỉ tìm kiếm người chiến thắng mà còn xây dựng mạng lưới đại sứ quảng bá văn hóa và du lịch.

Miss Global Tourism Ambassador 2026 diễn ra tại Việt Nam, quy tụ hơn 30 người đẹp.

"Miss Global Tourism Ambassador 2026 không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, mà còn là dự án văn hóa - du lịch mang tầm nhìn dài hạn, với sứ mệnh kết nối các quốc gia thông qua vẻ đẹp của con người, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và các chương trình vì cộng đồng, các thí sinh sẽ trở thành những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập đến với cộng đồng quốc tế", ông nói.

Hội đồng cố vấn có sự tham gia của ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, ông Hồ Quang Hòa - Tổng Biên tập Tạp chí Tâm lý - Giáo dục, bà Phan Hương Giang - Trưởng Ban điều hành Quỹ Công tác xã hội AHLLVTND Phan Trọng Bình cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa và du lịch.

Ông Nguyễn Trường Sơn đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo. Hoa hậu Phan Thị Mơ - World Miss Tourism Ambassador 2018 - đảm nhận vai trò Phó trưởng ban giám khảo. Đồng hành cùng cô là Trần Trân Mỹ Linh (Miss Celebrity International 2025), Erina Hanawa (Miss Tourism World 2022), Rashmita Rasindran (Miss Charm 2024), Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ 2026 Đồng Thị Nhung, doanh nhân Trần Thị Thanh Trang và ông Lê Trần Đắc Ngọc.

Ban tổ chức công bố lịch trình tổ chức cuộc thi với vòng sơ khảo trực tuyến diễn ra từ 30/8-25/9. Thí sinh quốc tế đến Việt Nam từ 12/10 để tham gia các hoạt động đồng hành. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào 21/11 tại TPHCM, tổng giá trị giải thưởng được công bố hơn 3 tỷ đồng.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, thí sinh tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm du lịch, quảng bá văn hóa, trình diễn trang phục dân tộc, giao lưu với các địa phương, hoạt động cộng đồng và các diễn đàn về du lịch. Các phần thi chính thức gồm Trang phục dân tộc, Áo tắm, Trang phục dạ hội, Phỏng vấn, Thuyết trình dự án quảng bá du lịch và đêm chung kết.

Ngay sau lễ công bố, cuộc thi mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Với việc dự kiến đón hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ đến Việt Nam, Miss Global Tourism Ambassador 2026 sẽ là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức tại TPHCM trong năm 2026.