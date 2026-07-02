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Thế giới

Iran chuẩn bị tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei

Minh Hạnh

TPO - Những bức chân dung khổng lồ của Đại giáo chủ Ali Khamenei, cố Lãnh tụ Tối cao Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, đã được treo tại Đại điện thờ Tehran khi các công nhân gấp rút chuẩn bị cho lễ tang trọng đại của ông.

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Một phụ nữ cầm bức ảnh chân dung của Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Ông Khamenei qua đời ở tuổi 86 tại nhà riêng ở trung tâm thủ đô Tehran vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Lễ tang của ông sẽ bắt đầu vào ngày 4/7. Thi hài của ông được quàn tại Đại điện thờ Tehran.

Theo các quan chức, lễ tang của Đại giáo chủ Khamenei dự kiến sẽ đón 15 triệu đến 20 triệu người đến viếng, trở thành lễ tang cấp nhà nước lớn nhất trong lịch sử đất nước.

Lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang cố gắng duy trì lệnh ngừng bắn mong manh và tiếp tục thảo luận về thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Các công nhân đang sơn lại toàn bộ khu vực, trong khi lực lượng cảnh sát hiện diện dày đặc để đảm bảo an ninh.

Với lượng người đến viếng rất đông, đài truyền hình nhà nước đã kêu gọi người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và uống đủ nước, vì nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao trong thời gian diễn ra tang lễ.

Đài truyền hình nhà nước cũng dành phần lớn chương trình phát sóng trong những ngày gần đây cho các bộ phim tài liệu về cuộc đời của Đại giáo chủ Khamenei.

Một lễ viếng dành riêng cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3/7, theo Ali-Akbar Pourjamshidian, thành viên ban thư ký lễ tang.

Ông ước tính rằng đại diện từ khoảng 30 quốc gia ​​sẽ tham dự lễ viếng. Người dân từ các nước láng giềng, bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan, cũng sẽ đổ về Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, phát biểu trên truyền hình nhà nước, cho biết: “Chúng tôi chưa gửi lời mời chính thức nào tới châu Âu”. Ông cáo buộc các quốc gia châu Âu đứng “về phía sai lầm của lịch sử”, và gọi lập trường của họ về cuộc chiến tranh là “thực sự đáng hổ thẹn”.

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Một tấm banner có hình chân dung cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở thủ đô Tehran. (Ảnh: Reuters)

Tehran, cũng như các thành phố linh thiêng Qom và Mashhad, sẽ nghỉ lễ trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện.

Chính quyền đã ra lệnh đóng cửa các văn phòng công cộng và tư nhân ở Tehran từ ngày 4 đến ngày 6/7, trong khi các biện pháp hạn chế giao thông nghiêm ngặt được áp dụng ở trung tâm thành phố.

Sau các nghi lễ ở Tehran, thi hài của ông Khamenei sẽ được đưa đến các thành phố linh thiêng Najaf và Karbala của Iraq trước khi được an táng vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad phía đông bắc Iran, quê hương của ông.

Hiện chưa rõ con trai và người kế nhiệm của ông Khamenei - Mojtaba Khamenei - có xuất hiện trong tang lễ hay không. Ông Mojtaba Khamenei chưa từng lộ diện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm.

Minh Hạnh
Straitstimes
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