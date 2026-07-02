Xét xử vợ chồng chủ 'hệ sinh thái' sản xuất, tiêu thụ 13 triệu sản phẩm sức khỏe giả

TPO - Bị cáo Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) cùng vợ và nhóm đồng phạm đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả, lập hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn 53 tỷ đồng tiền thuế.

Cắt giảm thành phần để tăng lợi nhuận

Sáng nay (2/7), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Trong vụ án, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (SN 1975, Giám đốc Công ty Herbitech) bị xét xử 3 tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền”.

Vợ của bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ (SN 1988, quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty) bị xét xử 2 tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, gồm: Phùng Thị Thu (SN 1984, nhân viên phụ trách bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm); Nguyễn Thị Thanh (SN 1993, Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng); Sái Thị Thu (SN 1984, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất, vật tư); Nguyễn Hoài Phương (SN 1994) và Nguyễn Thị Hẹn (SN 1988, cùng là nhân viên Phòng Kiểm soát chất lượng).

12 bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Phạm Thị Hiền (SN 1973, thành viên góp vốn, nhân viên bán hàng); Lê Thị Hồng Vân (SN 1983, nguyên Kế toán trưởng); Vương Thị Hoa (SN 1990, nguyên Kế toán trưởng năm 2021); Bùi Thị Thu Hà (SN 1975, phụ trách bộ phận Kế toán); Đoàn Thị Thu Hà (SN 1978, nhân viên kế toán); Đào Thị Nhị (SN 1988, nhân viên bộ phận kế toán); Phan Thị Thúy An (SN 1993, nhân viên kinh doanh); Trần Thị Luận (SN 1991, nhân viên Phòng Kế toán); Dương Quang Khải (SN 1993, kế toán tổng hợp); Lê Thị Hà (SN 1992), Hoàng Thị Thu Hà (SN 1991) và Đào Thị Hương Hòa (SN 1993, cùng là nguyên nhân viên bộ phận kế toán).

Cáo buộc cho rằng, Khiêm là cổ đông nắm giữ 70% cổ phần, điều hành mọi toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech (trụ sở tại 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội). Công ty này, hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có nhà máy tại xã Sóc Sơn.

Kết quả điều tra xác định, quá trình sản xuất, dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, bị cáo Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Theo Viện Kiểm sát, chuỗi hành vi này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu công thức, lập định mức nguyên liệu, phê duyệt sản xuất đến kiểm soát chất lượng. Để đối phó cơ quan chức năng, nhóm bị cáo còn lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật “hợp thức” đúng với hồ sơ công bố nhằm che giấu sai phạm.

Khi tiến hành khám xét tại giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm trưng cầu giám định. Kết quả xác định, có 87 lô sản phẩm của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn sản phẩm.

Tiêu thụ gần 13 triệu sản phẩm, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng

Toàn vụ án, tính từ tháng 4/2020 - 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để che giấu doanh thu, bị can Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Sản phẩm ăn ngon Baby Shark do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech làm giả.

Trong đó, tổng số tiền doanh thu không kê khai, che giấu khỏi cơ quan thuế được xác định lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Do đó, hoạt động kinh doanh thực tế có lãi nhưng doanh nghiệp vẫn báo lỗ trên báo cáo tài chính.

Cụ thể, lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do Trần Thị Huệ đứng tên Giám đốc.

Sau đó, hai vợ chồng sử dụng doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng nhằm "rửa tiền".

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, là những người trực tiếp làm việc tại các bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất của Công ty Herbitech.

Mặc dù biết rõ việc thay đổi, cắt giảm hoặc thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu không đúng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm là trái quy định pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn thực hiện theo chỉ đạo; trực tiếp xây dựng định mức kỹ thuật, ký duyệt lệnh sản xuất, kiểm soát quy trình sản xuất và hoàn thiện hồ sơ nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất thực tế.

Nhóm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đã trực tiếp tham gia vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán.