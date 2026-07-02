Bộ Công an triệt phá đường dây phim lậu thu hơn 308 tỷ đồng

TPO - Các đối tượng đã lập hơn 100 website phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng truy cập rất lớn trên toàn cầu, qua đó thu lợi bất chính khoảng 12,85 triệu USDT (tương đương hơn 308,4 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn tiền, hợp thức hóa tài sản bằng việc đầu tư bất động sản, mua ô tô và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.

Thực hiện Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; và Quyết định số 1139 ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản và tiếp nhận thông tin từ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, trong đó có Cơ quan điều tra thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (HSI) và Liên minh Sáng tạo và Giải trí thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (ACE/MPA), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra đường dây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có yếu tố xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh cầm đầu đã tạo lập và vận hành hơn 100 website chuyên đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim trong và ngoài nước.

Toàn bộ số phim này đều được sao chép, phát tán khi chưa được sự đồng ý hoặc cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan. Các website thu hút lượng lớn người dùng tại nhiều quốc gia truy cập xem phim, tạo nguồn doanh thu quảng cáo đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động quảng cáo ước tính khoảng 12,85 triệu USDT, tương đương hơn 308,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi thu được lợi nhuận từ hoạt động vi phạm, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng. Tiền được chuyển qua nhiều ví điện tử, tài khoản trung gian trước khi rút về các tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó sử dụng để đầu tư bất động sản, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị nhằm hợp pháp hóa số tiền do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" và "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương liên quan.

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Đình Minh Khoa; Nguyễn Trung Anh; Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh về các tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự;

Cùng với đó, khởi tố: Nguyễn Phước Toàn; Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh để phục vụ điều tra; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can và các cá nhân, tổ chức có liên quan; đồng thời tập trung xác minh, truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo Bộ Công an, đây là một trong những chuyên án lớn về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng gắn với hành vi rửa tiền, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số lành mạnh, minh bạch và bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.