Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Truyền thông Iran đưa tin tàu container mắc cạn ở eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Truyền thông nhà nước Iran cho biết một tàu container nước ngoài đã mắc cạn tại eo biển Hormuz sau khi không đi theo tuyến hàng hải do Tehran chỉ định. Sự việc diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về quyền kiểm soát tuyến vận tải chiến lược này tiếp tục phủ bóng lên cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 1/7 đưa tin một tàu container nước ngoài đã mắc cạn tại eo biển Hormuz sau khi không tuân thủ tuyến hàng hải do Tehran quy định.

Sự việc được xem là động thái mới nhất nhằm củng cố tuyên bố của Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz sau cuộc xung đột với Mỹ. Tehran cho rằng các tàu thuyền phải đi theo tuyến do nước này quy định và trong tương lai sẽ phải trả phí quá cảnh, trong khi Mỹ cùng nhiều quốc gia vùng Vịnh phản đối yêu cầu này, khẳng định Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế.

tau.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tranh cãi về eo biển Hormuz đang là một trong những điểm nghẽn lớn trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo thỏa thuận tạm thời, tàu thuyền vẫn được phép lưu thông miễn phí trong thời hạn 60 ngày, song hai bên vẫn bất đồng về cơ chế kiểm soát và quyền thu phí đối với các chuyến tàu đi qua khu vực.

Nỗ lực của Oman và một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập tuyến hàng hải mới gần bờ biển Oman cũng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền những ngày gần đây.

Trong khi đó, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang có mặt tại Doha (Qatar) để làm việc với các nhà trung gian hòa giải Qatar. Dù Tehran tuyên bố không có kế hoạch gặp trực tiếp phía Mỹ, giới chức Iran vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã gặp phái đoàn Mỹ để trao đổi về việc thực thi thỏa thuận tạm thời cũng như các nỗ lực thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực bằng đối thoại và ngoại giao. Hai bên cũng thảo luận về tình hình Li-băng, một trong những nội dung quan trọng của tiến trình đàm phán.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài vẫn đang được tiến hành, song cảnh báo Tehran "sẵn sàng cho chiến tranh" nếu các cam kết đạt được không được thực hiện.

"Chúng tôi đang tham gia đối thoại, nhưng nếu họ từ chối thực hiện những gì đã được thỏa thuận thông qua đối thoại, chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh", ông nói.

Sau các vụ tấn công gần đây, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho biết phần lớn tàu của họ đã rời khu vực an toàn.

Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm thứ Ba (30/6) cho biết 10 trong số 11 tàu mang cờ Thái Lan hoặc do doanh nghiệp nước này khai thác đã rời eo biển, trong khi Hàn Quốc cho biết chỉ còn 2 trong số 26 tàu của nước này vẫn ở lại khu vực.

Quỳnh Như
AP
#Iran #Eo biển Hormuz #tàu container #xung đột #Mỹ #an ninh khu vực #hàng hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe