Truyền thông Iran đưa tin tàu container mắc cạn ở eo biển Hormuz

TPO - Truyền thông nhà nước Iran cho biết một tàu container nước ngoài đã mắc cạn tại eo biển Hormuz sau khi không đi theo tuyến hàng hải do Tehran chỉ định. Sự việc diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về quyền kiểm soát tuyến vận tải chiến lược này tiếp tục phủ bóng lên cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 1/7 đưa tin một tàu container nước ngoài đã mắc cạn tại eo biển Hormuz sau khi không tuân thủ tuyến hàng hải do Tehran quy định.

Sự việc được xem là động thái mới nhất nhằm củng cố tuyên bố của Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz sau cuộc xung đột với Mỹ. Tehran cho rằng các tàu thuyền phải đi theo tuyến do nước này quy định và trong tương lai sẽ phải trả phí quá cảnh, trong khi Mỹ cùng nhiều quốc gia vùng Vịnh phản đối yêu cầu này, khẳng định Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế.

Ảnh minh hoạ.



Tranh cãi về eo biển Hormuz đang là một trong những điểm nghẽn lớn trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo thỏa thuận tạm thời, tàu thuyền vẫn được phép lưu thông miễn phí trong thời hạn 60 ngày, song hai bên vẫn bất đồng về cơ chế kiểm soát và quyền thu phí đối với các chuyến tàu đi qua khu vực.

Nỗ lực của Oman và một cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập tuyến hàng hải mới gần bờ biển Oman cũng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền những ngày gần đây.

Trong khi đó, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang có mặt tại Doha (Qatar) để làm việc với các nhà trung gian hòa giải Qatar. Dù Tehran tuyên bố không có kế hoạch gặp trực tiếp phía Mỹ, giới chức Iran vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Qatar.

Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã gặp phái đoàn Mỹ để trao đổi về việc thực thi thỏa thuận tạm thời cũng như các nỗ lực thúc đẩy an ninh, ổn định khu vực bằng đối thoại và ngoại giao. Hai bên cũng thảo luận về tình hình Li-băng, một trong những nội dung quan trọng của tiến trình đàm phán.

Về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết các cuộc đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài vẫn đang được tiến hành, song cảnh báo Tehran "sẵn sàng cho chiến tranh" nếu các cam kết đạt được không được thực hiện.

"Chúng tôi đang tham gia đối thoại, nhưng nếu họ từ chối thực hiện những gì đã được thỏa thuận thông qua đối thoại, chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh", ông nói.

Sau các vụ tấn công gần đây, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho biết phần lớn tàu của họ đã rời khu vực an toàn.

Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm thứ Ba (30/6) cho biết 10 trong số 11 tàu mang cờ Thái Lan hoặc do doanh nghiệp nước này khai thác đã rời eo biển, trong khi Hàn Quốc cho biết chỉ còn 2 trong số 26 tàu của nước này vẫn ở lại khu vực.