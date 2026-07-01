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Thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp quan trọng về vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tú Linh

TPO - Hôm nay (1/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự tự tin mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo đất nước cũng như vị thế quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lễ kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 1/7 tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập nhiều lĩnh vực, điểm lại lịch sử phát triển của Đảng, nhấn mạnh những thành tựu mang tính lịch sử và tổng kết các nhân tố then chốt tạo nên thành công của Đảng, trong đó có việc duy trì sự trong sạch, kỷ luật và tính thống nhất của tổ chức.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, những thành tựu của Đảng đã mở ra một con đường phát triển mới cho các nước đang phát triển.

“Điều này đã tạo ra một hình thái văn minh mới của nhân loại và mở ra những con đường mới để các quốc gia đang phát triển hiện đại hóa. Trung Quốc cũng đã đóng góp tư tưởng và giải pháp của mình để đối phó với những thách thức lớn của toàn cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định vị thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên trường quốc tế, khẳng định đây là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới, có “ảnh hưởng toàn cầu đáng kể” và nhận được “sự ủng hộ chân thành của nhân dân”.

Bên cạnh việc khẳng định thành tựu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cảnh báo các đảng viên về những nguy cơ trong thời gian tới, kêu gọi họ hành động thực chất, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề nhằm bảo đảm Đảng luôn đi trước những biến động của thời cuộc.

Bài phát biểu được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong bối cảnh thế giới chứng kiến hàng loạt biến động và xung đột, từ xung đột tại Ukraine, thay đổi chính trị ở Venezuela đến chiến sự Trung Đông.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc vào năm tới - sự kiện được tổ chức 5 năm một lần để bầu chọn đội ngũ lãnh đạo cấp cao mới của Đảng.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hiện đại hóa quân đội, thúc giục quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) hoàn thành các mục tiêu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng vào ngày 1/8/2027, đồng thời đẩy nhanh quá trình xây dựng “quân đội đẳng cấp thế giới” - mục tiêu mà Bắc Kinh đặt ra vào năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi “thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng chính trị trong quân đội” và “quản lý quân đội theo pháp luật” - những khẩu hiệu gắn liền với chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Bắc Kinh đang tiếp tục mở rộng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội, khiến nhiều tướng lĩnh cấp cao bị điều tra hoặc miễn nhiệm, trong đó có 5 trong số 7 thành viên của Quân ủy Trung ương - cơ quan ra quyết định quân sự cao nhất của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Đài Loan, nhưng không thể hiện dấu hiệu cho thấy tiến trình này sẽ được đẩy nhanh.

“Giải quyết vấn đề Đài Loan và thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc là sứ mệnh lịch sử không lay chuyển của Đảng chúng ta và là khát vọng chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi tăng cường giao lưu, hợp tác và hội nhập giữa hai bờ eo biển, đồng thời cam kết “kiên quyết trấn áp các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài và kiên định thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước”.

Tú Linh
Theo Reuters, SCMP
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