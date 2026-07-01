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Pháp luật

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TPHCM: Nghi án chồng đâm vợ tử vong rồi đến công an đầu thú

Nguyễn Tiến

TPO - Sau tiếng cãi vã lớn giữa trưa, người phụ nữ được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở TPHCM, nghi phạm là người chồng đã đầu thú sau khi rời hiện trường.

Ngày 1/7, Công an phường Hiệp Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường trên đường 20 để điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h cùng ngày, người dân sống gần khu vực hiện trường nghe tiếng cãi vã lớn phát ra từ một căn nhà. Chỉ ít phút sau, khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện một phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

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Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo người dân địa phương, nạn nhân vừa sinh con được hơn hai tháng.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là chồng của nạn nhân, tên L.T.Đ (SN 1999, ngụ TPHCM). Theo thông tin ban đầu, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đ. đã dùng dao tấn công vợ. Dù nạn nhân chống cự, van xin, đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, trước khi đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú, người này được cho là đã đăng tải hình ảnh cùng nội dung liên quan đến vụ việc lên mạng xã hội.

Công an TPHCM đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Tiến
#Vụ án mạng gia đình tại TPHCM #Nghi phạm đâm vợ tử vong #Xung đột gia đình và bạo lực #Hành vi tự thú sau khi gây án #Chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án

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