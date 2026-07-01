Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng đặc biệt lớn trên không gian mạng

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hàng trăm khẩu súng cùng hàng nghìn linh kiện, bộ phận súng và nhiều máy móc chuyên dụng.

Clip do Công an Quảng Trị cung cấp.

Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok, YouTube như “Anh Thư Cam”, “Hanny Yammy”, “Poppy Hannyy”, “Shop Đức Huy”... thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán, hướng dẫn lắp ráp linh kiện súng nén hơi, nén khí (PCP) với số lượng lớn.

Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, tiêu thụ các bộ phận của vũ khí quân dụng trên phạm vi cả nước, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp Phòng An ninh điều tra xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, xác minh hàng nghìn dữ liệu điện tử, thông tin giao dịch và hoạt động vận chuyển, mua bán linh kiện súng, ngày 5/6, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Tại Thái Nguyên, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở cơ khí do Lại Văn Hưng (SN 1992) quản lý, được ngụy trang dưới danh nghĩa Công ty TNHH Cơ khí GLOTECH Việt Nam. Bên trong cơ sở được trang bị hệ thống máy tiện CNC, máy phay CNC cùng nhiều thiết bị hiện đại phục vụ chế tạo các bộ phận súng.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều khẩu súng nén hơi, nén khí (PCP) đã hoàn thiện; hàng nghìn bộ linh kiện lắp ráp; nhiều bộ phận cò súng được giám định là bộ phận của vũ khí quân dụng; cùng hàng nghìn viên đạn chì thành phẩm, nguyên liệu chì và nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.

Tang vật của vụ án.

Tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đào Huy Đức và Đào Thị Lan Anh, thu giữ hàng trăm linh kiện súng như cò súng, nòng súng, bộ phận giảm thanh, khuôn đúc đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng, phối hợp công an các địa phương truy xét các đầu mối tiêu thụ, thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng cùng số lượng lớn linh kiện đã được các đối tượng mua từ đường dây này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, chuyên án đã góp phần ngăn chặn nguồn cung vũ khí trái phép có quy mô lớn trên không gian mạng, hạn chế nguy cơ các loại vũ khí này bị sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cơ quan Công an yêu cầu các cá nhân đã mua và đang cất giữ hoặc sử dụng các loại súng quân dụng khẩn trương tự nguyện giao nộp.

Cơ quan công an cũng đề nghị những cá nhân đã mua, đang cất giữ hoặc sử dụng các khẩu súng, bộ phận, linh kiện súng có nguồn gốc từ đường dây trên, hoặc các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác, khẩn trương tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xem xét theo quy định của pháp luật. Những trường hợp tiếp tục tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép sẽ bị xử lý nghiêm.