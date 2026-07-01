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Thế giới

Hé lộ cuộc gặp kín giữa Tổng thống Ukraine và đối thủ bầu cử tiềm năng

Minh Hạnh

TPO - Cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, đã được triệu tập về Kiev và thảo luận về việc liệu ông có tham gia tranh cử tổng thống nếu cuộc bầu cử diễn ra vào mùa thu hay không.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi. (Ảnh: Pravda)

Theo Pravda, lý do chính thức cho việc triệu tập ông Zaluzhnyi về Kiev là Thủ tướng Anh Keir Starmer đang chuẩn bị từ chức.

Anh là đối tác chiến lược của Ukraine, vì vậy phần đầu cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đại sứ Zaluzhnyi là để thảo luận về tình hình ở London và những tác động có thể có đối với quan hệ Ukraine - Anh, tờ Pravda đưa tin.

Sau đó, cuộc thảo luận chuyển sang chủ đề bầu cử tổng thống.

Tổng thống Zelensky cho biết, những diễn biến gần đây trên tiền tuyến rất thuận lợi, xã hội vẫn khá đoàn kết, nên một cơ hội đã mở ra cho việc tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính là đảm bảo cuộc bầu cử sẽ không gây ra sự chia rẽ nội bộ mới, do đó, cần tránh những rủi ro phát sinh từ cuộc đối đầu giữa ông Zelensky và ông Zaluzhnyi.

Theo nguồn tin của Pravda, tổng thống cuối cùng đã hỏi thẳng cựu tổng tư lệnh: "Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào mùa thu, ông có ra tranh cử không?"

Các nguồn tin tương tự cho biết, ông Zelensky đã nhận được câu trả lời rõ ràng: "Có. Tôi sẽ ra tranh cử”.

“Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc, nhưng ông Zelensky không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cho con đường sự nghiệp tương lai của ông Zaluzhnyi. Mặc dù, theo nguồn tin của Pravda, Văn phòng Tổng thống sẵn sàng thảo luận không chỉ về các chức vụ ngoại giao mà hầu như bất kỳ chức vụ nhà nước nào, kể cả chức vụ thủ tướng”, tờ Pravda cho biết.

Về phần mình, ông Zaluzhnyi đã cố gắng giải thích lập trường, nói rằng ông chưa bao giờ tìm kiếm sự nghiệp chính trị, nhưng nhiều người đang đặt hy vọng vào ông và ông không thể giải thích vì sao ông phải bỏ qua sự tin tưởng đó. Tổng thống Zelensky và ông Zaluzhnyi bắt tay trước khi rời cuộc gặp.

Trong thời gian ở Kiev, ông Zaluzhnyi cũng đã gặp ông Rustem Umierov - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, và ông Davyd Arakhamiia - lãnh đạo đảng Đầy tớ của nhân dân.

"Về cơ bản, họ lặp lại những lập luận tương tự: nguy cơ chia rẽ xã hội từ sự đối đầu và những rủi ro đối với nhà nước. Câu trả lời của ông Zaluzhnyi không thay đổi. Sau đó, ngay cả những nhà đàm phán giàu kinh nghiệm nhất trong Văn phòng Tổng thống cũng cạn kiệt lý lẽ. Nhưng khi ông Zaluzhnyi rời đi, họ đã nói: Hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa”, bài báo viết.

Theo tờ Pravda, rõ ràng là nỗ lực của Văn phòng Tổng thống nhằm khởi động lại tiến trình chính trị và tổ chức bầu cử vào mùa thu đã gặp phải một trở ngại nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 23/6, cựu phóng viên BBC News Daniel Pratt dẫn nguồn tin cho biết, ông Zelensky đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, và thời điểm khả dĩ nhất để tổ chức bầu cử là mùa thu năm nay.

Ông cũng viết rằng, Văn phòng Tổng thống đang trông chờ vào một liên minh với ông Valerii Zaluzhnyi và các chi tiết ban đầu về một liên minh trong tương lai đã được thảo luận tại London trong chuyến thăm của ông Rustem Umerov. Một số phương tiện truyền thông Ukraine sau đó đã đăng tải và lan truyền thông tin này.

Tuy nhiên, ngày 24/6, bà Oksana Torop - cố vấn truyền thông của ông Valerii Zaluzhnyi - đã phủ nhận các báo cáo về những thỏa thuận chính trị được cho là giữa ông và Tổng thống Zelensky liên quan đến cuộc bầu cử trong tương lai. Bà cho biết hai bên chỉ thảo luận về hợp tác Ukraine - Anh và sự hỗ trợ quốc tế dành cho Ukraine.

Minh Hạnh
Pravda
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