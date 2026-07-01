Giám đốc CIA ví AI với vũ khí hạt nhân

TPO - Giám đốc CIA John Ratcliffe vừa so sánh năng lực của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất với vũ khí hạt nhân, bảo vệ lập trường cứng rắn gần đây của Washington trong việc kiểm soát những công nghệ AI mạnh.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. (Ảnh: Reuters)

“Trong các cuộc trao đổi với nhiều cố vấn khác của tổng thống về an ninh quốc gia và an ninh kinh tế, chúng tôi thường xuyên thảo luận về tác động của những mô hình AI tiên phong”, ông Ratcliffe phát biểu tại hội nghị AWS ở Washington ngày 30/6.

“Ví năng lực của chúng như những vũ khí hạt nhân kỹ thuật số là hoàn toàn không quá lời”, ông nói.

Ngày 12/6, chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu Anthropic - công ty AI hàng đầu của Mỹ có trụ sở tại San Francisco, phải ngừng cung cấp quyền truy cập 2 mô hình mạnh nhất của hãng là Mythos 5 và Fable 5, bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ yêu cầu 1 công ty phải rút mô hình AI tiên tiến khỏi thị trường. Đến ngày 27/6, lệnh này được nới lỏng một phần với Mythos, được phép cung cấp cho một nhóm đối tác hạn chế của Mỹ, trong khi Fable 5 vẫn bị hạn chế.

Mối quan hệ giữa Anthropic và Chính phủ Mỹ thời gian qua đặc biệt căng thẳng. Đầu năm nay, Lầu Năm Góc xếp công ty này vào diện “rủi ro với chuỗi cung ứng”, từ đó cấm các nhà thầu sử dụng mô hình AI của Anthropic khi thực hiện dự án cho quân đội Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi Anthropic từ chối cho phép các mô hình AI của họ được sử dụng cho hoạt động giám sát quy mô lớn trong nước hoặc các hệ thống vũ khí hoàn toàn tự động.

Cũng trong ngày 27/6, OpenAI - đối thủ của Anthropic, ra mắt mô hình GPT-5.6 với phạm vi tiếp cận rất hạn chế, lần đầu tiên chấp nhận để Chính phủ Mỹ thẩm định từng đối tác được cấp quyền sử dụng.

Những người chỉ trích cho rằng mệnh lệnh từ Chính phủ Mỹ thực chất là cơ chế cấp phép với AI.

Ông Ratcliffe nhấn mạnh rằng, việc theo dõi các công nghệ mới nổi luôn là ưu tiên hàng đầu của ông kể từ khi nhậm chức cách đây 18 tháng, “ngang hàng với vấn đề Trung Quốc”.

Trong những tháng gần đây, việc so sánh AI tiên tiến với vũ khí hạt nhân ngày càng phổ biến trong giới hoạch định an ninh quốc gia Mỹ. Nhiều tổ chức nghiên cứu cho rằng thế giới đang chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang công nghệ thực sự giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga.

Giám đốc CIA cho rằng các đối thủ của Mỹ đang tìm cách “đánh cắp và thao túng thành tựu công nghệ của Mỹ vì mục đích và lợi ích riêng”. Ông cho biết CIA đang tăng cường tận dụng các công nghệ do doanh nghiệp Mỹ phát triển.

Ông cũng cho biết CIA đã tái cơ cấu tổ chức, đặt trọng tâm vào an ninh mạng, với 2 trụ cột là “thanh kiếm” và “lá chắn” nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông Ratcliffe cho biết đã gặp tỷ phú Elon Musk cùng lãnh đạo các tập đoàn Amazon, Google và Dell để thảo luận về hợp tác công nghệ.

Ông Isaac Harris, Giám đốc điều hành Frontier Security Institute - tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về AI và an ninh quốc gia - cho rằng Mỹ hiện nay dường như đã bắt đầu thiết lập các tiêu chuẩn với những mô hình AI do nước này phát triển.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý: “Vẫn còn dấu hỏi lớn về việc chính quyền Mỹ sẽ xử lý như thế nào với những mô hình AI có năng lực nguy hiểm tương đương đến từ Trung Quốc nhưng chịu ít rào cản hơn, nếu chúng được đưa vào thị trường Mỹ”.

Tại hội nghị, AWS - nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn nhất thế giới - công bố chương trình tín dụng trị giá 1 tỷ USD dành cho các cơ quan tình báo Mỹ, đồng thời giới thiệu dịch vụ đám mây bảo mật dành riêng cho các nhà thầu quốc phòng Mỹ.