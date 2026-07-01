Chính quyền địa phương hai cấp: Sớm lập thêm các phòng chuyên môn, giảm kiêm nhiệm công việc

TPO - Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã phường Hà Nội đã đạt được những kết quả rõ nét, thể hiện qua công tác cải cách hành chính: các thủ tục đã được tái cấu trúc, rút gọn theo hướng rõ ràng và minh bạch. Tuy nhiên, nhân lực kiêm nhiệm nhiều công việc cũng đang tạo ra áp lực với đội ngũ cán bộ công chức.

Một phòng cấp xã 'gánh' việc của 4 phòng cấp quận cũ

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hai Bà Trưng đã tạo bước chuyển căn bản từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị kiến tạo phát triển"; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đánh giá về chặng đường một năm qua, ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng cho biết, bộ máy chính quyền phường đã có những thay đổi căn bản trong tư duy điều hành, chuyển dần từ tư duy "quản lý" sang "quản trị". Kết quả rõ nét nhất được thể hiện qua công tác cải cách hành chính: các thủ tục đã được tái cấu trúc, rút gọn theo hướng rõ ràng và minh bạch.

Đảng bộ, chính quyền phường Hai Bà Trưng nhận bằng khen của Thành ủy Hà Nội tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Hai Bà Trưng được thực hiện nhanh gọn với tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế, an ninh quốc phòng trên địa bàn đều đạt kết quả cao; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là việc chi trả các chế độ chính sách luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Kiên cũng chia sẻ về áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Sau khi sắp xếp, bộ máy chuyên môn tại phường hiện chỉ còn lại 3 phòng gồm: Văn hóa – Xã hội, Kinh tế – Hạ tầng và Văn phòng UBND. Đi kèm với đó là 3 đơn vị sự nghiệp gồm Trung tâm Văn hóa, Trạm Y tế và Ban Quản lý dự án hạ tầng. Sự tinh gọn này đồng nghĩa với việc mỗi phòng chuyên môn phải đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn, tương đương với chức năng của 5 đến 6 sở ngành cấp Thành phố cộng lại.

Cụ thể, Phòng Văn hóa – Xã hội hiện có 21 nhân sự nhưng phải đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc cũ của 4 phòng chuyên môn cấp quận trước đây là: Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Y tế và Giáo dục; Phòng Kinh tế – Hạ tầng: Phụ trách khối lượng công việc của 4 phòng thuộc quận cũ gồm: Tài nguyên – Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch và Kinh tế; Văn phòng UBND: Ngoài chức năng văn phòng hiện đảm nhận cả công tác Tư pháp, Thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại.

Ông Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Hai Bà Trưng

Ông Kiên nhấn mạnh, việc Thành phố đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ xuống cấp xã, phường là chủ trương đúng đắn, giúp cơ sở chủ động “tự làm, tự quyết và tự chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra áp lực với đội ngũ cán bộ công chức khi một người phải kiêm nhiệm nhiều phần việc.

Trong các mảng việc của Phòng Văn hóa Xã hội, công tác chính sách và an sinh xã hội được coi là mảng nặng và vất vả nhất do liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Phòng Văn hóa – Xã hội phải thực hiện chi trả chế độ hàng tháng, hàng quý cho một lượng rất lớn đối tượng chính sách, bao gồm: cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Để đảm bảo công tác này, đơn vị đã bố trí một Phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp cùng 3 cán bộ chuyên trách. Ngoài việc chi trả qua tài khoản cho các trường hợp như người cao tuổi (từ 75-80 tuổi trở lên), đơn vị vẫn duy trì bộ phận một cửa để giải quyết trực tiếp các thủ tục như: xác nhận hồ sơ di chuyển chế độ giữa các phường, thủ tục mừng thọ, chúc thọ. Các hồ sơ liên quan đến chính sách tại bộ phận một cửa thường được xử lý và trả kết quả ngay trong ngày để tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Trước thực trạng khối lượng công việc, lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội phường Hai Bà Trưng cho biết, Thành phố hiện đang có chủ trương thành lập thêm các phòng chuyên môn và tách bớt các mảng việc để giảm tải áp lực cho cơ sở. “Với vai trò là người đứng đầu phòng chuyên môn, tôi rất mong muốn chủ trương này sớm triển khai thực tế. Việc giảm tải khối lượng công việc không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho cán bộ mà quan trọng nhất là để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giúp bộ máy hành chính vận hành thông suốt và hiệu quả hơn trong bối cảnh mới”, ông Kiên bày tỏ.

Bổ sung biên chế, tránh kiêm nhiệm nhiều công việc

Bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Đống Đa thông tin: Hiện nay Phòng Văn hóa – Xã hội phường Đống Đa có tổng cộng 18 biên chế công chức, bao gồm 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng. Ngoài khối lượng công việc tương đương với 4 phòng chuyên môn cấp quận trước đây, hoạt động của phòng còn chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ từ 8 sở, ngành của Thành phố, đồng thời trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hơn 150 loại thủ tục hành chính.

Bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Đống Đa chia sẻ với PV Tiền Phong

Do khối lượng công việc rất lớn trong khi số lượng công chức chuyên môn vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ tại đây đều phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Trong giai đoạn đầu triển khai, để đảm bảo tiến độ và đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, tập thể lãnh đạo và chuyên viên của phòng đã phải thường xuyên làm thêm giờ và làm việc trong cả các ngày nghỉ. Với sự động viên từ lãnh đạo phường cùng tinh thần "vượt nắng thắng mưa", đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước thực tế đó, bà Mai Khanh bày tỏ sự nhất trí cao với chủ trương bổ sung thêm các phòng chuyên môn trên cơ sở chia tách các chức năng, nhiệm vụ hiện có. "Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm tối ưu hóa bộ máy, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý", bà Khanh nói.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung thêm biên chế cán bộ chuyên môn, đặc biệt là những nhân sự được đào tạo bài bản và đúng chuyên ngành.

Việc tăng cường nhân lực này nhằm giải quyết triệt để tình trạng kiêm nhiệm hiện nay, từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và đảm bảo phục vụ tốt nhất, nhanh nhất nhu cầu của nhân dân.