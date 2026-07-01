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Pháp luật

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Giao xe cho bạn chưa có bằng lái, nam sinh bị khởi tố sau vụ tai nạn chết người

Hoài Nam

TPO - Cho bạn chưa có giấy phép lái xe mượn xe máy, nam sinh 17 tuổi ở Hà Tĩnh bị khởi tố. Người điều khiển phương tiện cũng bị khởi tố sau vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong.

Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai nam sinh liên quan vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, xảy ra trên địa bàn xã Thiên Cầm.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 7h ngày 19/5, N.D.K. (18 tuổi, trú xã Thiên Cầm) dù chưa có giấy phép lái xe vẫn mượn chiếc Honda Wave Alpha không gắn biển kiểm soát của N.T.B. (17 tuổi, cùng địa phương) để điều khiển trên Quốc lộ 8C theo hướng xã Cẩm Xuyên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe còn chở theo T.H.Đ. (18 tuổi).

Khi đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 8C và đường ĐH131, K. điều khiển xe với tốc độ khoảng 70km/h. Lúc này, phía trước có một người phụ nữ (SN 1970, trú xã Thiên Cầm) đang điều khiển xe máy đi sát mép đường và bật tín hiệu xin rẽ phải.

Do không kịp xử lý tình huống, K. đánh lái sang phải để tránh va chạm nhưng xe tông vào biển báo giao thông bên đường rồi tiếp tục lao vào tường rào của một hộ dân. Cú va chạm khiến K. và Đ. ngã xuống đường.

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Hai học sinh bị khởi tố. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn khiến T.H.Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Quá trình điều tra xác định, chiếc xe máy trên thuộc sở hữu của mẹ N.T.B. và do B. quản lý, sử dụng. Mặc dù biết K. chưa có giấy phép lái xe và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, B. vẫn giao xe cho K. sử dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với N.D.K. về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"; đồng thời khởi tố N.T.B. về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Hoài Nam
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