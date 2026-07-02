Trên công trường siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trung Nam An Triều cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là vướng mắc về nguồn vốn và công tác thanh toán cho nhà đầu tư. "Nếu các vướng mắc sớm được tháo gỡ, chúng tôi có thể huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện toàn bộ phần việc còn lại và sẵn sàng đưa công trình vào vận hành", ông Bảo nói.

Đại diện Trung Nam Group cũng bày tỏ kỳ vọng UBND TPHCM tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn để doanh nghiệp yên tâm huy động tổng lực, tăng tốc thi công, hoàn thành dự án trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.