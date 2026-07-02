Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Trên công trường siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM

Hữu Huy

TPO - Sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, đưa dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) về đích trong năm 2026, không khí thi công tại các cống kiểm soát triều của dự án đã sôi động trở lại.

tp-ngan-trieu.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 1/7, tại cống Mương Chuối - cống kiểm soát triều có quy mô lớn nhất toàn dự án, hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, lắp đặt các hạng mục phụ trợ và chỉnh trang khu vực vận hành.
tp-ngan-trieu-12.jpg
Bên ngoài công trường, vật liệu xây dựng cũng vừa được tập kết. Máy móc, thiết bị cơ giới đã được huy động trở lại, sẵn sàng triển khai đồng loạt các phần việc còn lại.
tp-ngan-trieu-9.jpg
Không chỉ tại Mương Chuối, các cống kiểm soát triều lớn như Phú Xuân và Tân Thuận cũng đang được tái tổ chức thi công, hướng đến mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hệ thống để chuẩn bị kết nối thiết bị, chạy thử và vận hành đồng bộ.
tp-ngan-trieu-2.jpg
Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trung Nam An Triều cho biết: "Ngay sau khi tái khởi động, chúng tôi đã rà soát toàn bộ công trình, kiểm tra hiện trạng, đánh giá kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị và xử lý các nội dung cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào vận hành".
tp-ngan-trieu-8.jpg
Những hạng mục phức tạp nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng còn lại chủ yếu là đường vận hành, cảnh quan, cây xanh, sơn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất các công trình quản lý.
tp-ngan-trieu-7.jpg
Hiện trên toàn công trường có khoảng 500 công nhân cùng 150 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật làm việc theo ca để hoàn thiện các hạng mục cuối. “Mặc dù hiện nay công trường chủ yếu tổ chức một ca làm việc nhưng toàn bộ lực lượng đều trong tâm thế sẵn sàng tăng cường nhân lực, thiết bị và thời gian thi công ngay khi các điều kiện cho phép để đẩy nhanh tiến độ”, ông Bảo thông tin.
tp-ngan-trieu-3.jpg
Không khí thi công tại dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng càng thêm rộn ràng khi TPHCM đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo nhà đầu tư, đây không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là động lực để tập thể kỹ sư, công nhân tăng tốc hoàn thiện một trong những công trình chống ngập lớn nhất của thành phố.
tp-ngan-trieu-6.jpg
Gắn bó với dự án suốt 8 năm, ông Hữu Mạnh, kỹ sư giám sát cống Mương Chuối, cho biết việc công trình được tái khởi động đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Ông kỳ vọng các vướng mắc sớm được tháo gỡ để dự án tăng tốc thi công, sớm hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân TPHCM.
tp-ngan-trieu-10.jpg
tp-ngan-trieu-11.jpg
Sau nhiều năm gián đoạn, công trường sôi động trở lại đang mở ra kỳ vọng siêu dự án chống ngập sớm hoàn thành, góp phần giảm ngập, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững.

Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trung Nam An Triều cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là vướng mắc về nguồn vốn và công tác thanh toán cho nhà đầu tư. "Nếu các vướng mắc sớm được tháo gỡ, chúng tôi có thể huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện toàn bộ phần việc còn lại và sẵn sàng đưa công trình vào vận hành", ông Bảo nói.

Đại diện Trung Nam Group cũng bày tỏ kỳ vọng UBND TPHCM tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn để doanh nghiệp yên tâm huy động tổng lực, tăng tốc thi công, hoàn thành dự án trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Hữu Huy
#chống ngập #TPHCM #dự án lớn #cống kiểm soát triều #giảm ngập #phát triển bền vững #kỹ sư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe