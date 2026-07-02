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Pháp luật

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Triệu tập nhóm 'quái xế' mang hung khí, khiêu khích cảnh sát tuần tra ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách trên hàng loạt tuyến đường, thậm chí ném vỏ chai bia xuống mặt đường nhằm khiêu khích lực lượng cảnh sát tuần tra.

Ngày 1/7, Công an TP Đồng Nai cho biết, vừa triệu tập 16 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu gây rối trật tự.

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Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an Đồng Nai

Các đối tượng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách trên hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu... và nhiều khu vực trung tâm thành phố, khiến người dân lưu thông vào ban đêm hoang mang, lo lắng.

Đáng chú ý, khi phát hiện tổ tuần tra kiểm soát của Công an TP Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Võ Thị Sáu, một số đối tượng đã ném vỏ chai bia xuống mặt đường nhằm khiêu khích lực lượng chức năng rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Đồng Nai đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét, làm rõ những người liên quan.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 16 đối tượng, đồng thời thu giữ 5 xe mô tô cùng nhiều hung khí nguy hiểm gồm dao, mã tấu và số lượng lớn vỏ chai thủy tinh mà các đối tượng chuẩn bị để phục vụ việc gây rối.

Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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