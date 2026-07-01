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TPHCM: Metro tăng chuyến, miễn phí phục vụ xem pháo hoa ngày 2/7

Hữu Huy

TPO - Chiều 1/7, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM đã có thông báo tăng cường tần suất chạy tàu và miễn phí 100% giá vé trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong ngày 2/7, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM, việc tăng cường vận hành được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cụ thể, trong ngày 2/7, tuyến metro số 1 TPHCM sẽ vận hành 248 lượt tàu, từ 5 giờ đến 23 giờ. Đáng chú ý, từ 20 giờ 30 đến 22 giờ, thời gian giãn cách giữa các chuyến được rút xuống còn 6 phút/chuyến để tăng năng lực vận chuyển, phục vụ người dân đi xem pháo hoa.

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Metro số 1 TPHCM tăng chuyến, miễn phí 100% vé ngày 2/7 phục vụ người dân xem pháo hoa nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cũng trong ngày 2/7, toàn bộ hành khách đi tuyến metro số 1 sẽ được miễn phí 100% giá vé. Người dân có thể sử dụng một trong ba hình thức để qua cổng soát vé, gồm: quét thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR miễn phí tại các máy Kiosk tự động trong nhà ga.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình, hành khách không cần mua vé. Trường hợp vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ tính phí như bình thường và đơn vị vận hành không hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Theo thông báo, tính năng "QR HCMC METRO" trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được kích hoạt từ ngày 2/7 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày. Hành khách gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp nhân viên nhà ga để được hướng dẫn.

Hữu Huy
#Metro số 1 #TPHCM #vé miễn phí #pháo hoa #kỷ niệm 50 năm #đường sắt đô thị

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