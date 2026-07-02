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Hà Nội phát động phong trào toàn dân tố giác hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá điện tử

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán thuốc lá trái phép; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Theo đó, Hà Nội xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

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Ảnh minh họa do AI tạo

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng hóa, các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chi cục được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, Công an các xã, phường và đồn tăng cường công tác nắm tình hình nhất là trên không gian mạng và tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan Công an phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán thuốc lá trái phép; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Các xã, phường phải tăng cường công tác quản lý địa bàn; chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn...

Trần Hoàng
#Chống buôn lậu thuốc lá #Phòng chống thuốc lá điện tử #Tuyên truyền phòng chống vi phạm #Kiểm tra thị trường và xử lý #Vai trò cộng đồng trong phòng chống #thuốc lá điện tử #vape

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