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Thế giới

Iran cảnh báo 'sẽ dạy cho Israel một bài học'

Minh Hạnh

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 1/7 tuyên bố, nước này sẽ đáp trả lập tức và mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân hoặc giới lãnh đạo của mình.

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Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Reuters)

“Tổng thống Mỹ đã cam kết Washington sẽ kiểm soát hành động của Tel Aviv. Nhưng nếu Israel tiếp tục phớt lờ, thì Iran sẽ dạy cho họ một bài học”, ông Araqchi viết trên mạng xã hội X.

Bài đăng của ông Araqchi được đính kèm với bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz, trong đó đặt mục tiêu loại bỏ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Abbas Araqchi đưa ra khi Mỹ và Iran tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha (Qatar), nhằm tìm cách thống nhất về luồng hàng hải qua eo biển Hormuz và đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Theo tờ Al Arabiya, phái đoàn Iran đã gặp gỡ các đại diện của Qatar và Pakistan, những người sau đó đã chuyển thông tin cho phái đoàn Mỹ.

Nguồn tin cũng lưu ý, rằng các cuộc đàm phán gián tiếp vẫn tiếp tục, tập trung vào "các tài sản bị đóng băng của Iran và eo biển Hormuz".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã yêu cầu một cuộc gặp với phía Mỹ. Phái đoàn Washington được đại diện bởi đặc phái viên của tổng thống Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed bin Mohammed al-Ansari, không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Mỹ và Iran được lên kế hoạch tại Doha.

Minh Hạnh
Reuters
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