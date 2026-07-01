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Pháp luật

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Nam bác sĩ trong vụ ly hôn nghìn tỷ ở TPHCM bị bắt để điều tra về hai tội danh

Tân Châu

TPO - Ông Hồ Ngọc Tiên Trung (bác sĩ, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam) từng được biết đến với vụ ly hôn nghìn tỷ đình đám vừa bị bắt với hai cáo buộc "Lừa đảo" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đánh tráo phôi răng sứ khi sử dụng cho khách hàng

Chiều 1/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra thông báo về kết quả điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Theo đó, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TPHCM) trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-VPCQCSĐT ngày 11/6/2026 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định ông Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán. Sau đó, ông Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Trong đó, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

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Một góc phòng xử án vụ ly hôn 1.200 tỷ của ông Trung hồi tháng 5/2026 ở TPHCM.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh nêu trên; Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự (các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

Lùm xùm vụ ly hôn nghìn tỷ

Ông Trung là người được biết đến trong vụ ly hôn và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng với vợ là bà N.T.N.A. (48 tuổi). Ngày 29/5, sau 1 ngày xét xử, HĐXX TAND TPHCM Khu vực 5 tạm dừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ.

Ông Trung kết hôn với bà A. vào đầu những năm 2000. Đến tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại tòa án với lý do cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc. Thời điểm đó, ông Trung thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản và con chung sẽ sống với mẹ.

Giữa năm 2024, ông Trung khởi kiện, đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng bản thân bị lừa dối khi kết hôn, đồng thời nêu nhiều nghi vấn liên quan giấy chứng nhận kết hôn như chữ ký, vị trí ký tên và việc thực hiện thủ tục đăng ký.

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Bị đơn tại phiên tòa vụ ly hôn 1.200 tỷ đồng của ông Trung.

Ông Trung cũng khai từng đi giám định ADN và phát hiện con gái không cùng huyết thống với mình. Theo ông Trung đây là lý do khiến ông cho rằng cuộc hôn nhân tồn tại suốt nhiều năm là “ngoài mong muốn”.

Khối tài sản tranh chấp được cho là có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp nha khoa – thẩm mỹ đã gây dựng trong nhiều năm.

Tân Châu
#Cty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam #Hồ Ngọc Tiên Trung #Ly hôn 1.200 tỷ #Bộ Công an #Khởi tố vụ án #Bắt Hồ Ngọc Tiên Trung #TAND TPHCM Khu vực 5

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