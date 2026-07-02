Dựng mái ấm, sẻ chia nỗi đau da cam

TPO - Những mái nhà mới được xây dựng không chỉ giúp các gia đình thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam ổn định cuộc sống mà còn là sự tri ân, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những nỗi đau còn kéo dài qua nhiều thế hệ.

Niềm vui dưới mái nhà mới

Những ngày này, căn nhà cấp 4 của gia đình chị Phạm Thị Ngọc (SN 1977, thôn Mỹ Thượng, xã Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tiếng thợ xây, tiếng người thân phụ giúp, tiếng hàng xóm sang chúc mừng khiến không khí nơi đây rộn ràng.

Ít ai biết rằng, nhiều năm qua, căn nhà cũ của gia đình chị luôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Sau nhiều mùa mưa bão, mái ngói dột nát, tường nứt, nền nhà ẩm thấp nhưng vợ chồng chị vẫn chưa đủ điều kiện sửa chữa.

Ngôi nhà của gia đình chị Ngọc đang dần hoàn thiện.

Chị Ngọc là con đẻ của cựu chiến binh biệt động Sài Gòn Phan Minh Hạnh, đồng thời cũng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Sức khỏe yếu khiến chị không thể làm được công việc nặng. Mọi gánh nặng kinh tế gần như đặt lên vai chồng là anh Lê Văn Tin với nghề phụ hồ.

Không chỉ khó khăn về kinh tế, gia đình còn phải chăm sóc người con trai đầu mắc bệnh động kinh. Anh Tin xúc động chia sẻ: “Nhà xuống cấp lâu rồi nhưng không có tiền sửa. Mỗi lần mưa lớn, cả nhà đều lo. Nay được hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm họ hàng, ngân hàng để xây căn nhà mới. Chỉ ít ngày nữa là có chỗ ở kiên cố, không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão”.

Ngày tháo dỡ căn nhà cũ, bà con trong xóm tự nguyện đến giúp người góp công, người hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Những việc làm giản dị ấy khiến niềm vui về ngôi nhà mới càng thêm trọn vẹn.

Niềm vui của chị Ngọc khi sắp có nhà mới khang trang.

Gia đình chị Ngọc là một trong 8 trường hợp tại xã Hưng Nguyên được hưởng chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, 6 hộ được xây mới và 2 hộ được sửa chữa.

Đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoản hỗ trợ 60 triệu đồng là nguồn động viên rất lớn. Cùng với sự chung tay của chính quyền, các đoàn thể và người thân, những mái nhà kiên cố đang dần thay thế những căn nhà cũ kỹ đã xuống cấp nhiều năm.

Chung tay dựng những mái ấm tri ân

Giữa cái nắng bỏng rát những ngày hè, trên nhiều miền quê Nghệ An, những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên vẫn lặng lẽ rơi trên những công trình đặc biệt. Đó không chỉ là những ngôi nhà đang được dựng lên, mà còn là những mái ấm nghĩa tình dành cho các gia đình người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân của họ.

﻿ Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quang Đồng hỗ trợ gia đình bà Hạ sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Tại xã Quang Đồng, Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức ra quân hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hạ (trú xóm Ngọc Liên) sửa chữa, cải tạo nhà ở trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ẩn sau căn nhà xuống cấp là câu chuyện nhiều trăn trở của hai mẹ con bà Hạ. Nhiều năm nay, họ nương tựa vào nhau trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Những bức tường nứt nẻ, mái nhà dột nát không chỉ là nỗi lo mỗi mùa mưa bão mà còn phản ánh cuộc sống nhiều nhọc nhằn của gia đình. Bản thân bà Hạ chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học, sức khỏe suy giảm, nguồn thu nhập ít ỏi nên việc sửa sang hay xây dựng lại ngôi nhà gần như là điều không thể.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phối hợp với các đơn vị huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ ngày công giúp đỡ gia đình ông Lô Văn Ba (bản Na Chàng) đổ móng nhà.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, hàng chục đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân đã cùng chung tay góp sức. Người tháo dỡ mái ngói cũ, người vận chuyển gạch đá, xi măng, người thu dọn mặt bằng... Mỗi công việc đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia chân thành.

Không khí xây dựng tại các xã miền núi Nghệ An cũng đang diễn ra khẩn trương dưới cái nắng gay gắt. Tại bản Pa Tí, xã Yên Na, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã cùng đoàn viên thanh niên đang tất bật hỗ trợ gia đình anh Lô Văn Định, con ông Lô Thanh Đoàn, dựng căn nhà mới. Sau hơn hai tuần thi công, phần khung nhà đã hoàn thành, tường xây cao ngang đầu người. Nếu thời tiết thuận lợi, khoảng mười ngày nữa ngôi nhà sẽ hoàn thiện.

Thiếu tá Ngân Khánh Thông - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Na cho biết, anh Định đang sống cùng mẹ và em trai. Do mắc bệnh về sức khỏe tâm thần nên hầu hết công việc xây dựng đều được chính quyền và ban quản lý bản đứng ra hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng Nghệ An ra quân giúp gia đình con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam xây nhà mới.

Điều kiện địa hình khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Từ điểm tập kết vật liệu đến công trình cách hơn 2 km, lực lượng quân sự, đoàn viên thanh niên phải dùng xe máy, xe rùa chở từng bao xi măng, từng viên gạch vào tận nơi.

Theo lãnh đạo xã Yên Na, ngoài mức hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình, địa phương còn vận động thêm nguồn xã hội hóa, huy động sự đóng góp của gia đình, tận dụng vật liệu còn sử dụng được từ nhà cũ nhằm giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ xây mới 120 căn nhà và sửa chữa 109 căn cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng, với tổng kinh phí hơn 10,4 tỷ đồng. Các công trình phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, đáp ứng diện tích tối thiểu theo quy định và hoàn thành trước ngày 27/7.

Ngay từ giữa tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 130 xã, phường phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa, vận động nhân dân, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu, quyết tâm hoàn thành chương trình đúng tiến độ.

Đoàn viên, thanh niên xung kích hỗ trợ các gia đình có công.

Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 4.000 người bị nhiễm chất độc hóa học; trong đó một số gia đình vẫn đang sống trong những căn nhà xuống cấp, không đủ khả năng sửa chữa. Vì vậy, mỗi mái nhà được xây mới không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở mà còn tiếp thêm niềm tin để các gia đình ổn định cuộc sống.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 20.802 căn nhà; trong đó có 14.381 căn xây mới và 6.421 căn sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

“Chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là hành động tri ân sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”, ông Thái Văn Thành nhấn mạnh.