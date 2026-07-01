Sôi nổi Mùa hè xanh ở xã biên giới Đà Nẵng

TPO - Hàng loạt công trình, phần việc thanh niên như lắp đèn năng lượng mặt trời, trồng cây xanh, trao quà, tổ chức lớp bình dân học vụ số, gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động an sinh đã được triển khai tại xã biên giới Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng không chỉ góp phần hỗ trợ người dân mà còn tô đậm dấu ấn của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.