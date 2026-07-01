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Sôi nổi Mùa hè xanh ở xã biên giới Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Hàng loạt công trình, phần việc thanh niên như lắp đèn năng lượng mặt trời, trồng cây xanh, trao quà, tổ chức lớp bình dân học vụ số, gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động an sinh đã được triển khai tại xã biên giới Hùng Sơn, TP. Đà Nẵng không chỉ góp phần hỗ trợ người dân mà còn tô đậm dấu ấn của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

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Những ngày này, hơn 20 bạn trẻ tình nguyện của Trường Cao đẳng Đà Nẵng có mặt tại thôn H'juh, xã biên giới Hùng Sơn (TP. Đà Nẵng) triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa.
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Chương trình nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, do Đoàn Trường Cao đẳng Đà Nẵng phối hợp với Đoàn xã Hùng Sơn tổ chức. Nhiều công trình, phần việc được triển khai lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trong thôn; tổ chức gian hàng 0 đồng; thay miễn phí 100 bình nhớt xe máy.
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Thay nhớt xe máy miễn phí cho bà con
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Tổ chức gian hàng 0 đồng
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Bên cạnh đó, đoàn trao 10 suất quà cho học sinh và 10 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn trẻ cũng cùng nhau trồng cây xanh và tổ chức nấu ăn cho các em nhỏ.
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Đặc biệt, lớp Bình dân học vụ số﻿ được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực như hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày...thu hút đông đảo bà con.

Theo Bí thư Đoàn xã Hùng Sơn Riáh Dung, những công trình được hoàn thành, những phần quà được trao đi và hàng loạt hoạt động thiết thực đã góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thắp lên niềm tin, sự sẻ chia và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, để mỗi mùa hè tình nguyện thực sự trở thành hành trình cống hiến và kết nối yêu thương.

Hoài Văn
#Mùa hè xanh #xã biên giới #Đà Nẵng #hoạt động tình nguyện #hỗ trợ cộng đồng #công trình xanh #đoàn thanh niên

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