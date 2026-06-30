Công thức '6 đúng' trong truyền thông các hoạt động của Đoàn

TPO - Để truyền thông số hiệu quả, cán bộ Đoàn cần nắm vững công thức “6 đúng”: Đúng mục tiêu, đúng công chúng, đúng thông điệp, đúng định dạng, đúng nền tảng và đúng thời điểm. Mỗi hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo chu kỳ trước, trong và sau chương trình, có kịch bản rõ, có thông điệp trung tâm, có sản phẩm phù hợp từng nền tảng…

Chiều 30/6, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình số 07 "Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị" thuộc Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư cho biết, chương trình được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và lĩnh hội những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội về yêu cầu đối với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn thời đại mới.

Đối với Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương, đội ngũ cán bộ Đoàn không chỉ tổ chức các hoạt động phong trào mà còn phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

“Vì vậy, hội nghị tập huấn hôm nay nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đồng thời tạo diễn đàn để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, chị Quỳnh nói.

Anh Hoàng Đức Nam và anh Vũ Văn Chúc chia sẻ tại hội nghị.

Chương trình tập huấn gồm 3 chuyên đề trọng tâm, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác Đoàn hiện nay. Trong đó, chuyên đề "Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn" và "Kỹ năng truyền thông số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng" do anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn truyền đạt. Chuyên đề "Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn" do anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn trình bày.

Chia sẻ về chuyên đề "Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác Đoàn" và "Kỹ năng truyền thông số và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng", anh Hoàng Đức Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là dùng phần mềm, lập nhóm Zalo, đăng bài trên Facebook hay tạo mã QR… mà là quá trình thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, tổ chức hoạt động, truyền thông, nắm bắt dư luận và đánh giá hiệu quả dựa trên dữ liệu và nền tảng số.

Công tác Đoàn cần đi từ số hóa tài liệu, dữ liệu hóa thông tin đến thay đổi quy trình làm việc, qua đó giúp hoạt động Đoàn được tổ chức khoa học hơn, có khả năng đo lường, phản hồi và cải tiến tốt hơn.

Đặc biệt, anh Nam lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế được tư duy chính trị, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm cá nhân của cán bộ Đoàn. Mọi sản phẩm do AI gợi ý đều phải được kiểm chứng, biên tập, thẩm định và chịu trách nhiệm bởi con người.

Để sử dụng AI hiệu quả, anh Hoàng Đức Nam đã giới thiệu công thức viết prompt gồm bảy thành phần: xác định vai trò, bối cảnh, nhiệm vụ, dữ liệu đầu vào, định dạng đầu ra, văn phong và các ràng buộc cần thiết.

Đối với công tác Đoàn, việc viết prompt cần đặc biệt chú ý đến yêu cầu không bịa số liệu, không suy diễn thông tin, không dùng nội dung chưa kiểm chứng và phải bảo đảm đúng định hướng chính trị. Đây là kỹ năng mới nhưng rất cần thiết, giúp cán bộ Đoàn khai thác AI một cách an toàn, có trách nhiệm và phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, để truyền thông số hiệu quả, cán bộ Đoàn cần nắm vững công thức “6 đúng”: đúng mục tiêu, đúng công chúng, đúng thông điệp, đúng định dạng, đúng nền tảng và đúng thời điểm. Mỗi hoạt động truyền thông cần được thiết kế theo chu kỳ trước, trong và sau chương trình; có kịch bản rõ ràng; có thông điệp trung tâm; có sản phẩm phù hợp từng nền tảng…

Theo anh Nam, việc truyền thông các hoạt động của Đoàn ở cơ sở mới đơn thuần như đăng tin sau hoạt động, nội dung dài và nặng khẩu hiệu, thiếu câu chuyện, thiếu nhân vật, dùng một bài viết cho mọi nền tảng, không quản trị bình luận, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng hoặc nhầm lẫn giữa ý kiến cá nhân và phát ngôn đại diện tổ chức.

Vì vậy, mỗi sản phẩm truyền thông cần được kiểm duyệt chặt chẽ về chủ trương, số liệu, hình ảnh, văn phong, thẩm quyền phát ngôn và phương án quản trị tương tác sau khi đăng tải.