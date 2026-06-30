Thúc đẩy các sáng kiến, mô hình của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát triển kinh tế tư nhân

TPO - Chiều 30/6, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?".

Tọa đàm sinh hoạt chính trị với chủ đề "Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với Nghị quyết số 68-NQ/TW: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế - Thanh niên cần làm gì?" là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước... thuộc Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả như bà Trần Thị Phương Yến - Giám đốc vận hành Icetea AI & Robotics; PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân; bà Trần Thị Lan Anh - Tổng Thư ký Đảng ủy VCCI.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược toàn diện, thể hiện bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Vì vậy, tọa đàm được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa đoàn viên, thanh niên với các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nhân. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức đầy đủ hơn về những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân, những cơ hội mà Nghị quyết 68 mở ra đối với thế hệ trẻ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trong việc đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tại chương trình, các diễn giả đã chia sẻ về việc nhận diện những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế tư nhân của Nghị quyết 68, các nhóm giải pháp nhằm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng.

Các diễn giả cũng làm rõ những cơ hội đối với thanh niên trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nêu giải pháp phát huy vai trò của thanh niên khối Mặt trận trong công tác tuyên truyền, tham mưu chính sách, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp…

Chia sẻ tại tọa đàm, anh Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đoàn VCCI cho biết, đoàn viên, thanh niên tại đơn vị làm việc trong môi trường gắn trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các hoạt động tham mưu chính sách. Vì vậy, mỗi đoàn viên không chỉ cần hiểu đúng tinh thần của Nghị quyết 68 mà còn chuyển hóa tinh thần đó thành sáng kiến cụ thể trong công việc hằng ngày; từ cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp đến tham gia xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và giàu sức cạnh tranh hơn.

Từ đó, mỗi người trẻ cần chủ động nâng cao năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng phân tích chính sách và tư duy hội nhập để đáp ứng yêu cầu phục vụ cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

"Phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức Đoàn với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, các hiệp hội ngành nghề và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, tổ chức Đoàn cần mạnh dạn đề xuất các mô hình mới, cách làm mới nhằm đồng hành thực chất hơn với doanh nghiệp tư nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, năng động và phát triển bền vững", anh Thành nói.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, trong thời gian tới, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa tinh thần của Nghị quyết.

Đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, mô hình và hoạt động thiết thực nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.