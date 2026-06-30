Sớm đưa tinh thần Đại hội vào chương trình hành động, phong trào và phần việc cụ thể ở cơ sở

Chiều 30/6, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự hội nghị, có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.
Tại hội nghị, anh Trần Ngọc Nam đã thông tin nhanh những nội dung quan trọng, cốt lõi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 24 - 25/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội gồm 18 đại biểu, đại diện cho hơn 135 nghìn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Đại hội đã thông qua 13 chỉ tiêu trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội đã thảo luận và thống nhất giữ nguyên kết cấu, bố cục của Điều lệ Đoàn khóa XII; sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung vào các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được cập nhật, quán triệt đầy đủ tinh thần, những điểm mới và định hướng lớn của Đại hội; từ đó tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, công trình, phần việc thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.
Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Trọng tâm ngay sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng.
Dự kiến ngay trong tháng 7, hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, tổ chức Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của đoàn viên sau khi học tập thông qua ứng dụng quản lý, nhằm đo lường chất lượng thực chất.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong đó, 5 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ gồm:
(1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới
(2) Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ
(3) Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.
(4) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu.
(5) Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.