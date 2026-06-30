Sớm đưa tinh thần Đại hội vào chương trình hành động, phong trào và phần việc cụ thể ở cơ sở

TPO - Ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội nhằm cập nhật những nội dung cốt lõi, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là bước khởi đầu để cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh sớm đưa tinh thần Đại hội vào chương trình hành động, phong trào và phần việc cụ thể ở cơ sở.

Chiều 30/6, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự hội nghị, có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tại hội nghị, anh Trần Ngọc Nam đã thông tin nhanh những nội dung quan trọng, cốt lõi về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 24 - 25/6/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Anh Trần Ngọc Nam thông tin tại hội nghị.

Đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình tham dự Đại hội gồm 18 đại biểu, đại diện cho hơn 135 nghìn đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Đại hội đã thông qua 13 chỉ tiêu trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất giữ nguyên kết cấu, bố cục của Điều lệ Đoàn khóa XII; sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung vào các quy định liên quan đến mối quan hệ giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp được cập nhật, quán triệt đầy đủ tinh thần, những điểm mới và định hướng lớn của Đại hội; từ đó tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, công trình, phần việc thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị.

Đại hội Đoàn lần thứ XIII đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Trọng tâm ngay sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần của đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng.

Dự kiến ngay trong tháng 7, hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt, tổ chức Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá nhận thức của đoàn viên sau khi học tập thông qua ứng dụng quản lý, nhằm đo lường chất lượng thực chất.