Chị Nguyễn Thị Thuý Duy làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I

Thanh niên làm chủ tri thức và công nghệ mới

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2024 - 2026, trong bối cảnh mới, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Cà Mau đã chủ động đổi mới, thích ứng với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", gắn hoạt động của thanh niên với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều mô hình chuyển đổi số được thanh niên triển khai hiệu quả, như phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai nền tảng "Mặt trận số". Bên cạnh đó, các công trình, phần việc thanh niên, như "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường xây dựng nông thôn mới", các đội hình tri thức trẻ, mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở... tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, với nhiều cơ hội lớn đi cùng những thách thức đặt ra cho lực lượng thanh niên. Trong đó, chuyển đổi số diễn ra với tốc độ cao, yêu cầu về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng rõ nét; các vấn đề an ninh mạng và biến đổi khí hậu tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống.

Theo anh Quy, Cà Mau đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều mục tiêu phấn đấu, như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 2 con số; xây dựng hệ thống cảng biển tổng hợp kết hợp dịch vụ logistics hiện đại; tập trung phát triển năng lượng tái tạo; chế biến thủy hải sản công nghệ cao gắn với thương hiệu toàn cầu; hình thành trung tâm du lịch sinh thái và kinh tế biển bền vững mang tầm quốc gia...

“Những mục tiêu này đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ tri thức, kỹ năng và công nghệ mới. Đồng thời, phải khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng. Qua đó xây dựng lớp thanh niên Cà Mau thành nguồn lực quan trọng của tỉnh”, anh Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, nhiệm kỳ 2026-2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo. Đồng thời, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình mới. Đi kèm với xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực và tinh thần đổi mới.

Cán bộ Hội phải là những thủ lĩnh có bản lĩnh

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Thanh Thuỷ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cấp Hội và thanh niên vào thành tựu phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Sau hợp nhất, với vị thế địa chính trị quan trọng, Cà Mau được Trung ương quan tâm đầu tư nhiều công trình, dự án có ý nghĩa chiến lược, như: cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; tuyến giao thông kết nối Đất Mũi với Cảng Hòn Khoai; Cảng biển nước sâu Hòn Khoai; mở rộng sân bay Cà Mau...

Theo ông Thuỷ, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình trên sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo nên hành lang logistics trực tiếp từ nội địa ra biển Đông. Qua đó, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế biển, du lịch, còn tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh tại khu vực cực Nam của Tổ quốc.

Tỉnh ủy Cà Mau trao tặng tuổi trẻ tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “ĐOÀN KẾT - BẢN LĨNH - KHÁT VỌNG - CỐNG HIẾN”.

Đối với nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với môi trường số; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Hội tiếp tục đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự là những thủ lĩnh có bản lĩnh, uy tín, trí tuệ và tinh thần đổi mới.