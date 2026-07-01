Bồi dưỡng kỹ năng 'an toàn số' cho cán bộ Đoàn cơ sở

TPO - Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình năm 2026 giúp đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng công nghệ số, kỹ năng "an toàn số" trong công tác Đoàn, Hội, Đội trong tình hình mới.

Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức khai mạc “Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình số 07 "Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị" thuộc Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự chương trình, có anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn; chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cùng 300 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc.

Anh Bùi Chính Thức phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Bùi Chính Thức - Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đội ngũ cán bộ Đoàn cần không ngừng học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, chủ động thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Vì vậy, anh Thức đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề; tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng hiệu quả vào quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Toàn cảnh chương trình.

Trong khuôn khổ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp cận nhiều nội dung trọng tâm, thiết thực như: Công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức Đoàn; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Đoàn; công tác xây dựng tổ chức Đoàn sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy; hướng dẫn một số nội dung nghiệp vụ về hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice và các nội dung nghiệp vụ cần thiết khác.

Cán bộ Đoàn cơ sở được tập huấn về bảo mật, an toàn thông tin và kỹ năng hướng dẫn người dân truy cập internet và các kỹ năng số thiết yếu một cách văn minh, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ở mức cơ bản, tránh lừa đảo số. Tìm hiểu phương pháp xây dựng hồ sơ vay vốn đối với các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phương thức vận động nguồn lực xã hội và tổ chức hoạt động tình nguyện...

Thông qua chương trình tập huấn, bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng.