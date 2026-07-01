Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trở thành KPI của các sở ngành

TPO - Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp, coi việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá KPI của cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng duy trì cơ chế “cà phê doanh nhân” hằng quý do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì để lắng nghe, kiểm tra tiến độ xử lý và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam là một trong những hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… gắn với nội dung “Thanh niên Việt Nam khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước” được xác định rõ trong Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vòng đối thoại địa phương vừa diễn ra ở An Giang là hoạt động nằm trong khuôn khổ VPSF 2026 – diễn đàn đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức, nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữa cộng đồng doanh nghiệp tư nhân với chính quyền các cấp; qua đó thúc đẩy xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, hiệu quả và bền vững.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia chia sẻ tại chương trình.

Xây dựng thế hệ doanh nhân mới

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2026, An Giang dự kiến huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 113 nghìn tỉ đồng, trong đó đầu tư công khoảng 28 nghìn tỉ đồng, phần còn lại chủ yếu phải đến từ các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là kinh tế tư nhân.

Theo ông Mừng, sau hợp nhất, An Giang có quy mô diện tích khoảng 10.000 km², dân số trên 5,19 triệu người, hội tụ không gian đồng bằng, biên giới, biển đảo, Tứ giác Long Xuyên, Phú Quốc và các vùng nguyên liệu lớn về lúa gạo, thủy sản.

Tỉnh xác định ưu tiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp chế biến gắn vùng nguyên liệu, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển, logistics và các ngành dịch vụ mới; đồng thời cam kết coi thành công của doanh nghiệp là thước đo cho sự phát triển của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mừng phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, với lợi thế đặc thù hội tụ các yếu tố biên giới, đồng bằng, biển đảo, nông nghiệp, logistics, thương mại cửa khẩu, du lịch và kinh tế biển, An Giang sở hữu dư địa lớn để hình thành các động lực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế tư nhân. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng thực chất cho doanh nghiệp và người dân.

"Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng An Giang trên ba phương diện: kết nối chính sách, kết nối thị trường và xây dựng thế hệ doanh nhân mới - bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn", anh Đặng Hồng Anh nói

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình. Ảnh: CTV

Lựa chọn trục đầu tư tạo động lực tăng trưởng mới

Chia sẻ tại chương trình, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - chuyên gia kinh tế, cho rằng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, An Giang cần tận dụng tốt lợi thế sau mở rộng không gian phát triển, lựa chọn các trục đầu tư có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu và dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị.

Theo ông Ngân, địa phương cần thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ, có năng lực quản trị, có khả năng liên kết với doanh nghiệp địa phương và tạo hiệu ứng lan tỏa cho khu vực kinh tế tư nhân.

Ông Trần Hoàng Ngân chia sẻ tại chương trình. Ảnh: CTV

Trong khi đó, theo ông Lê Minh Hoan - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, cần chuyển từ tư duy “tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp” sang tháo gỡ điểm nghẽn cho cả nền kinh tế địa phương; từ sản xuất nông nghiệp đơn lẻ sang tổ chức lại hệ sinh thái nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Với lợi thế về lúa gạo, thủy sản, dược liệu, du lịch nông nghiệp và kinh tế biên giới, An Giang cần thúc đẩy liên kết dài hạn giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân, nâng cao tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang, cho rằng từ thực tiễn Phú Quốc và các điểm đến trong tỉnh, An Giang cần chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang sáng tạo giá trị mới, đặc biệt là biến văn hóa bản địa, sản phẩm địa phương và trải nghiệm chân thực thành lợi thế cạnh tranh.

Tỉnh cần sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn nâng chuẩn ngành du lịch địa phương, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tăng cường xúc tiến quốc tế, phát triển hệ thống dữ liệu du lịch chính thống và xây dựng chiến lược phát triển du lịch văn hóa địa phương gắn với tầm nhìn dài hạn.

Ông Lê Minh Hoan chia sẻ tại chương trình. Ảnh CTV

Duy trì cơ chế 'cà phê doanh nhân'

Một điểm nhấn của phiên đối thoại là tinh thần “nói liền, làm liền” trong xử lý kiến nghị. Trên cơ sở câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp và khuyến nghị của chuyên gia, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh đã thành lập Ban hỗ trợ doanh nghiệp do lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách.

Các sở, ngành, địa phương thành lập tổ hỗ trợ doanh nghiệp, coi việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá KPI của cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng duy trì cơ chế “cà phê doanh nhân” hằng quý do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chủ trì để lắng nghe, kiểm tra tiến độ xử lý và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trước đề xuất về mô hình tổ hỗ trợ thủ tục hành chính theo hướng nhà đầu tư chỉ cần trình bày dự án, còn các khâu liên thông giữa sở, ngành được chính quyền hỗ trợ, lãnh đạo tỉnh cho biết Ban hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được giao thực hiện ngay nhiệm vụ này.

Với đề xuất của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về xây dựng trung tâm R&D, trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp, thủy sản, dược liệu và chế biến sâu, lãnh đạo tỉnh cho biết An Giang đã thành lập quỹ khoa học và công nghệ.

Tỉnh cũng đang xúc tiến mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo do doanh nghiệp thành lập, tỉnh công nhận theo Luật Khoa học và Công nghệ; đồng thời sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, trụ sở dôi dư với điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình R&D, đổi mới sáng tạo.