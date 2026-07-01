Khi Esports mở thêm một lối đi cho người Việt trẻ

Từ những tuyển thủ chuẩn bị bước vào PUBG Nations Cup 2026 đến các streamer, nhà sáng tạo nội dung sở hữu cộng đồng hàng trăm nghìn người theo dõi, PUBG không chỉ là một trò chơi điện tử tại Việt Nam nữa. Sau gần một thập niên phát triển, tựa game này đang phản chiếu sự trưởng thành của Esports Việt Nam và mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho một thế hệ người trẻ trong kỷ nguyên số.

Năm 2018, khi xuất hiện tại PUBG Global Invitational cùng Refund Gaming, DjChip là một trong những gương mặt tiên phong đưa PUBG Việt Nam ra sân khấu quốc tế. Tám năm sau, trước thềm PUBG Nations Cup (PNC) 2026, DjChip tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia nhưng ở một vai trò khác: HLV trưởng.

Hành trình của Lê Đức Anh (biệt danh DjChip) phần nào phản ánh sự thay đổi của Esports Việt Nam trong gần một thập niên qua. Từ tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển sang công tác huấn luyện và phát triển nội dung, trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lâu năm của cộng đồng PUBG.

Tại PNC 2026 diễn ra tuần qua, DjChip dẫn dắt đội tuyển Việt Nam gồm Delwyn, Himass, TanVuu và Sololzy. Trong mùa giải năm nay, đội tuyển bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, đồng thời cho thấy hành trình trưởng thành của một cộng đồng Esports đã phát triển mạnh mẽ cùng PUBG trong nhiều năm qua.

Đội hình đội tuyển Esport PUBG Việt Nam do DjChip dẫn dắt có mặt tại PNC 2026 năm nay (Nguồn: KRAFTON)

Từ sân chơi của game thủ đến đấu trường chuyên nghiệp

Đối với nhiều người trẻ, PUBG ban đầu đơn giản chỉ là một trò chơi giải trí. Nhưng cùng với sự phát triển của Esports, niềm đam mê ấy đã mở ra những cơ hội mới thực sự.

Nhìn vào các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho PNC 2026, điều dễ nhận thấy là tất cả không còn thi đấu bằng cảm hứng đơn thuần. Phía sau mỗi trận đấu là lịch tập luyện kéo dài nhiều giờ mỗi ngày, những buổi phân tích chiến thuật, nghiên cứu đối thủ và rèn luyện khả năng phối hợp đồng đội.

Các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị kĩ lưỡng cho giải PNC 2026 (Nguồn: KRAFTON)

Điều đó góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về Esports. Nếu trước đây "game thủ" thường bị gắn với những định kiến nhất định, thì ngày nay ngày càng nhiều người nhận ra thể thao điện tử cũng đòi hỏi tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và tinh thần cạnh tranh, sự chuyển đổi… không khác nhiều so với các môn thể thao hay ngành nghề khác.

Hành trình của DjChip là một ví dụ tiêu biểu. Từng thi đấu ở những sân chơi lớn của PUBG, sau đó chuyển sang vai trò huấn luyện viên và nhà sáng tạo nội dung. Sự chuyển đổi ấy cho thấy Esports không chỉ tạo ra tuyển thủ mà còn mở ra nhiều hướng phát triển nghề nghiệp khác nhau cho những người gắn bó lâu dài với lĩnh vực này.

Ở nhiều quốc gia trên Thế giới (điển hình như Hàn Quốc) nền Esports từ lâu đã được xem là một phần của ngành công nghiệp sáng tạo. Việt Nam có thể đang ở một giai đoạn phát triển khác, nhưng đang chuyển động tích cực và ngày càng rõ nét, đặc biệt thông qua những cộng đồng lớn mạnh được hình thành quanh các tựa game như PUBG. Minh chứng là tại giải PUBG Nations Cup, Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm quốc gia dẫn đầu về lượng người xem, nếu không tính thị trường Trung Quốc.

Và những nghề nghiệp phía sau một trận đấu

Nếu tuyển thủ là những người xuất hiện trên sân khấu, thì phía sau họ là cả một hệ sinh thái đang ngày càng mở rộng. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của cộng đồng PUBG Việt Nam là sự xuất hiện của lớp streamer và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn.

Các Streamer, nhà sáng tạo nội dung không trực tiếp tranh tài tại các giải đấu quốc tế, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng người chơi với Esports.

Nam Blue là một trong những gương mặt tiêu biểu. Từ niềm yêu thích các tựa game bắn súng đã dần xây dựng được cộng đồng người theo dõi đông đảo nhờ kỹ năng chơi game và phong cách giao tiếp gần gũi. Công việc của một streamer ngày nay không chỉ là chơi game trước màn hình mà còn bao gồm sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân và duy trì kết nối với cộng đồng. Hiện tại, trang cá nhân của Nam Blue có tới 3,3 triệu người theo dõi, hay như có phiên live thu hút tới 75 nghìn người theo dõi trực tiếp - một con số đáng mơ ước của các nhà sáng tạo nội dung.

Câu chuyện tương tự có thể nhìn thấy ở Boongminz. Từng được biết đến với vai trò tuyển thủ Refund Gaming, game thủ này tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng thông qua hoạt động sáng tạo nội dung.

Trong khi đó, PoxPox hay Loc Bignose, lại cho thấy một hướng phát triển khác, nơi kỹ năng chơi game trở thành nền tảng để xây dựng cộng đồng người xem trung thành trên các nền tảng số.

Điều này cho thấy giá trị của Esports không chỉ nằm ở thi đấu. Cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng PUBG, nhiều vai trò mới đã xuất hiện như caster, biên tập video, quản lý đội tuyển, chuyên gia phân tích hay người vận hành cộng đồng. Đó là những công việc ít được chú ý hơn nhưng góp phần tạo nên một hệ sinh thái ngày càng hoàn chỉnh.

Khi Esports trở thành lựa chọn nghề nghiệp cho người trẻ

Dẫu vậy, Esports chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Đằng sau ánh đèn sân khấu của các giải đấu hay những buổi livestream thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn người xem là áp lực duy trì phong độ, sự cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu phải liên tục đổi mới bản thân. Không phải ai cũng có thể trở thành tuyển thủ quốc gia hay streamer nổi tiếng,cũng không có nhiều lộ trình sẵn có để những người trẻ bước vào ngành nghề còn tương đối mới mẻ này.

Tuy nhiên, chính những thách thức đó lại cho thấy Esports đang ngày càng tiệm cận với các lĩnh vực chuyên nghiệp khác. Bởi ở đây thành công không đến từ may mắn hay đam mê đơn thuần, mà phụ thuộc vào năng lực, sự kiên trì và khả năng thích nghi với môi trường vốn thay đổi rất nhanh, vì thị hiếu của công chúng.

Sự quan tâm bền vững của cộng đồng PUBG Việt Nam trong nhiều năm qua cũng góp phần thúc đẩy quá trình ấy. Mỗi lần đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại các giải đấu quốc tế, người hâm mộ không chỉ theo dõi kết quả thi đấu mà còn đồng hành cùng hành trình của những tuyển thủ, HLV và nhà sáng tạo nội dung đã gắn bó với cộng đồng suốt nhiều năm.

Người hâm mộ Việt Nam của môn Esport PUBG hào hứng cổ vũ đội tuyển quốc gia tại giải PNC 2026 (Nguồn: KRAFTON)

Trong gần một thập niên phát triển, PUBG đã góp phần hình thành một cộng đồng lớn mạnh và mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, truyền thông số và thể thao điện tử. Qua mùa giải PNC 2026, ngoài sự tập trung vào thành tích của đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn thấy câu chuyện về một thế hệ người trẻ đang từng bước biến đam mê thành công việc bằng năng lực, kỷ luật và sự chuyên nghiệp…Với nhiều cách khác nhau, họ đang đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp game Việt Nam, vốn đang được coi “mỏ vàng” trong nền kinh tế số những năm gần đây.