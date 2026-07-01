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Đà Nẵng điều động bổ nhiệm hàng loạt chức danh chủ chốt

Nguyễn Thành

TPO - Chiều 1/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đây là đợt điều động, bổ nhiệm số lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt nhiều nhất tại Đà Nẵng tính từ sau thời điểm sáp nhập với tỉnh Quảng Nam đến nay.

Theo đó, Thành ủy Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tam Kỳ làm Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động giữ chức Bí thư phường Hải Châu.

Ông Trần Chí Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư phường Tam Kỳ.

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Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Như Công, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư phường Núi Thành.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hải Châu được điều động giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Nguyễn Đức Bình, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hội An được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định thành phố kiên quyết, sẵn sàng thay thế, điều chuyển những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm hoặc để đơn vị trì trệ, mất đoàn kết. Mục tiêu cao nhất của công tác cán bộ là xây dựng đội ngũ đủ sức đưa Đà Nẵng phát triển bền vững, văn minh và trở thành thành phố đáng sống.


Nguyễn Thành
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