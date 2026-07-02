Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia từ ước mơ đạt học bổng đến Á khoa toàn quốc

TPO - Lê Thị Hoài Thu - nữ sinh Hà Tĩnh đã xuất sắc lập cú đúp thủ khoa của tỉnh và là á khoa toàn quốc tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Lê Thị Hoài Thu (thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) xuất sắc trở thành thủ khoa tổ hợp B00 tỉnh Hà Tĩnh và Á khoa tổ hợp B00 toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thu đạt số điểm 29,75, trong đó có hai điểm 10 môn Toán và Hóa, 9,75 điểm môn Sinh.

Thu là học sinh trường THPT Cẩm Bình. Năm 2025, Thu đại diện trường tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Thu xuất hiện tại trận thi tuần 3, tháng 1 quý II (phát sóng chiều 2/2/2025) và về đích ở vị trí thứ ba. Trong phần chia sẻ trước khi bước vào thi đấu, nữ sinh Hà Tĩnh này đã thu hút sự chú ý với món quà nhỏ là móc chìa khóa được cô tự tay đan từ len. Đặc biệt, Thu bộc bạch ước mơ lớn nhất của mình là “đạt được học bổng để hỗ trợ một phần kinh phí trong quá trình học tập vì gia đình không có điều kiện tốt lắm, muốn đỡ đần cho bố mẹ một phần nào”.

Lê Thị Hoài Thu chia sẻ tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Thu từng giành giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh lớp 9, giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học các năm lớp 10 và 11, giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn Hóa học năm lớp 12. Bên cạnh đó, Thu luôn duy trì kết quả học tập nổi bật ở các môn học khác. Ngoài 3 môn ở tổ hợp B00, nữ sinh cũng đạt 7,5 điểm môn Ngữ văn.

Với số điểm đạt được, Thu dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ đa khoa.