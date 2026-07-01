Con nhà nông, nữ sinh Hà Tĩnh chạm ngôi thủ khoa tỉnh khối B00 bằng tinh thần tự học

TPO - Đạt 29,75 điểm (Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,75), Lê Thị Hoài Thu, học sinh Trường THPT Cẩm Bình, trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh. Ít ai biết, phía sau thành tích gần như tuyệt đối ấy là hành trình của cô học trò con nhà nông nhiều năm kiên trì tự học để theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ.

"Em gọi ngay cho mẹ khi biết mình là thủ khoa tỉnh"

8h sáng, khi cổng tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT vừa mở, em Lê Thị Hoài Thu học sinh Trường THPT Cẩm Bình, đã liên tục làm mới trang web để chờ kết quả. Dù trước đó đã tự chấm và dự đoán điểm thi không chênh lệch nhiều, nữ sinh vẫn không giấu được sự hồi hộp. Đến khi màn hình hiện tổng điểm 29,75, Thu phải tra đi tra lại nhiều lần vì chưa dám tin mình đạt số điểm gần như tuyệt đối và trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh Hà Tĩnh.

"Lúc đó em mừng lắm. Em gọi điện ngay cho mẹ nhưng mẹ đang đi làm nên chưa nghe máy. Một lúc sau mẹ gọi lại, hai mẹ con cùng báo tin cho nhau, ai cũng rất vui. Em thật sự bất ngờ và tự hào vì ước mơ trở thành bác sĩ của mình đang dần trở thành hiện thực", Thu xúc động chia sẻ.

Hoài Thu là con đầu trong gia đình có hai chị em ở thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh). Bố mẹ đều làm nông nghiệp, cuộc sống không dư dả nhưng luôn dành những điều kiện tốt nhất để con học tập. Ít ai biết, Hoài Thu từng là thí sinh của chương trình Đường lên đỉnh Olympia khi còn học lớp 11. Với Thu, cuộc thi không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ mà còn giúp em nhận ra ngoài kia có rất nhiều bạn giỏi hơn mình.

Chân dung em Lê Thị Hoài Thu.

"Đi thi em thấy các bạn rất xuất sắc. Điều đó khiến em có thêm động lực, trải nghiệm để học hỏi và cố gắng nhiều hơn", Hoài Thu chia sẻ.

Trong suốt những năm học phổ thông, Hoài Thu luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc của trường. Em từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Toán cấp huyện (lớp 8), giải Nhì học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh (lớp 9), giải Ba học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh ở lớp 10 và lớp 11, giải Nhất học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh ở năm lớp 12. Đặc biệt hôm qua (ngày 30/6), nữ sinh vinh dự được kết nạp Đảng.

Nữ sinh chia sẻ, ban đầu Hoài Thu theo định hướng khối A00. Đến năm lớp 11, sau quá trình tìm hiểu, em quyết định chuyển sang khối B00. Quyết định ấy xuất phát từ việc em cảm thấy yêu thích, mong muốn theo ngành Y để trở thành bác sĩ, giúp ích cho đời.

"Em thấy ông bà ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu đi. Bên cạnh đó, em thường xem các video về những anh chị học ngành y, đặc biệt là các bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội. Em thấy họ rất giỏi, rất tự tin và làm được nhiều điều có ích cho xã hội. Em thích lắm và càng quyết tâm theo đuổi ngành này", Hoài Thu chia sẻ.

Nữ sinh cho biết em đăng ký nguyện vọng vào ngành Y Đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Con nhà nông, tự học để chạm tới giấc mơ

Sinh ra trong gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế không mấy dư dả, Hoài Thu sớm hình thành thói quen tự học và tính tự giác trong học tập. Ngoài thời gian trên lớp, em chủ yếu tự nghiên cứu, luyện đề và chủ động tìm tòi kiến thức. Chỉ đến giai đoạn cuối năm lớp 12, khi kỳ thi tốt nghiệp cận kề, Thu mới đăng ký học thêm một số môn để hệ thống và củng cố kiến thức.

"Em chủ yếu tự học là chính. Chỉ đến cuối năm lớp 12 mới học thêm nhiều hơn để hoàn thiện kiến thức. Thầy cô luôn rất nhiệt tình, có bài nào không hiểu em đều hỏi và được giải đáp, dù là thời điểm nào trong ngày", Hoài Thu chia sẻ.

Xuất thân từ gia đình làm nông, nhưng Hoài Thu luôn nghị lực vươn lên trong học tập.

Theo nữ sinh, bí quyết học tập không nằm ở việc thức khuya hay tạo áp lực cho bản thân. Em thường vào bàn học lúc 19h đêm, học đến khoảng 23h là nghỉ.

Đặc biệt em thường dậy sớm để ôn bài, tập trung làm nhiều đề thi của các sở giáo dục và đề do bạn bè chia sẻ. Sau mỗi buổi học ở trường, Thu dành thời gian xem lại những phần mình còn sai để hiểu bản chất vấn đề thay vì học thuộc.

Với môn Hóa học, môn học yêu thích nhất, Thu thường xem thêm các video thí nghiệm để hiểu sâu bản chất phản ứng, đồng thời tìm những dạng đề mới, khó để rèn luyện tư duy.

"Hai năm lớp 10 và lớp 11 em học Toán chưa thật sự tốt nên dành nhiều thời gian hơn cho môn này. Em cố gắng luyện đề thật nhiều để cải thiện dần", Thu chia sẻ.

Những tháng cuối trước kỳ thi tốt nghiệp, thay vì học dồn dập, nữ sinh xây dựng thời gian biểu khoa học, ưu tiên giữ gìn sức khỏe.

Em Lê Thị Hoài Thu cùng ông bà nội.

"Em không thức quá khuya vì nếu mệt thì học cũng không hiệu quả. Điều quan trọng là học đều, hiểu bản chất và giữ tinh thần thoải mái. Em muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, ông bà, các thầy cô và bạn bè đã luôn động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Chính sự hỗ trợ, đồng hành đó đã cho em kết quả tốt trong kỳ thi này”, em Thu chia sẻ.

Ngồi cạnh cháu gái, ông Lê Đức Hương (SN 1950, ông nội của Thu), không giấu được niềm tự hào. Ông Hương cho biết từ nhỏ Hoài Thu đã rất ham học, chăm ngoan.

"Ông bà chỉ biết cố gắng chăm lo, tạo điều kiện để cháu yên tâm học hành. Gia đình không khá giả nên việc học thêm cũng hạn chế, chủ yếu cháu tự học. Những lần đi thi trước đây cháu đều đạt giải nên cả nhà luôn tin vào năng lực của cháu. Hôm nay biết cháu là thủ khoa, ai cũng vui và tự hào", ông Hương chia sẻ.

Theo cô Trần Thị Hiến, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển Hóa học, Hoài Thu là học sinh có tư chất tốt, học đều các môn, đặc biệt nổi bật ở khả năng tự học và tinh thần cầu tiến. Trong quá trình học, nữ sinh luôn chủ động tìm tòi kiến thức, không ngại đặt câu hỏi mỗi khi gặp nội dung khó và luôn kiên trì tìm đến tận cùng bản chất của vấn đề.

Còn theo cô Đào Thị Phương Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình, Hoài Thu là một trong những học sinh tiêu biểu của nhà trường cả về học lực lẫn phẩm chất. Suốt ba năm THPT, em luôn giữ tinh thần học tập bền bỉ, khiêm tốn, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Dù xuất thân trong gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Hoài Thu chưa bao giờ lấy đó làm rào cản. Trái lại, hoàn cảnh ấy càng trở thành động lực để em nỗ lực vươn lên. "Nhà trường rất tự hào khi Hoài Thu trở thành thủ khoa khối B00 của tỉnh. Đây không chỉ là niềm vui của riêng em và gia đình mà còn là niềm tự hào của tập thể thầy cô, học sinh Trường THPT Cẩm Bình. Thành tích này là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ, ý chí tự học và sự đồng hành của gia đình, thầy cô trong suốt nhiều năm qua", cô Lan chia sẻ.