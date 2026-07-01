Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ khoa tuyệt đối khối A00 người Bắc Ninh tiết lộ bí quyết học tập

Nguyễn Thắng

TPO - Đạt 30/30 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công (Bắc Ninh) gây bất ngờ khi tiết lộ về bí quyết học tập: không học thêm, học chắc sách giáo khoa và tự học với AI.

"Em đã hét lên vì sung sướng rồi chạy báo tin cho bố". Đó là khoảnh khắc mà Nguyễn Khắc Công, học sinh quê xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, không bao giờ quên khi biết mình đạt 30/30 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong sáng 1/7, Công cho biết em vô cùng vui và tự hào khi biết mình là một trong những thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho hành trình học tập bền bỉ của nam sinh quê Bắc Ninh.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết học tập của Công lại khá giản dị. Theo em, nền tảng quan trọng nhất là nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài việc học trên lớp tại trường, Công không học thêm ở bất kỳ trung tâm hay lớp học ngoài nào.

1000036394.jpg
Em Nguyễn Khắc Công và người thân.

"Em tập trung học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa. Khi gặp phần nào chưa hiểu, em chủ động tìm thêm tài liệu trên mạng và sử dụng AI để tham khảo, mở rộng kiến thức", Công chia sẻ.

Nam sinh cho rằng AI là một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả nếu biết khai thác đúng cách, nhưng kiến thức cốt lõi vẫn phải xuất phát từ chương trình học chính khóa. Chính phương pháp học chủ động, kết hợp giữa nền tảng sách giáo khoa và công nghệ đã giúp em tự tin bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái.

Khoảnh khắc biết tin mình trở thành thủ khoa vẫn còn nguyên cảm xúc trong Công. "Khi biết tin em đỗ thủ khoa, em đã vui mừng hét lên và báo ngay với bố", em kể.

1000036393.jpg
Em Nguyễn Khắc Công.

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Bố của Công, anh Nguyễn Khắc Vân, cho biết con trai luôn chăm chỉ, có ý thức tự học cao nhưng không thức quá khuya để học. Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, ngoài công việc đồng áng, anh Vân còn tranh thủ đi làm thợ sơn để có thêm thu nhập.

"Tôi rất bất ngờ và vô cùng tự hào khi biết con đạt thủ khoa. Cháu chăm học nhưng chưa bao giờ tạo áp lực cho bản thân", anh Vân xúc động nói.

Không chỉ mang về niềm tự hào cho gia đình, thành tích của Nguyễn Khắc Công còn là nguồn cảm hứng đối với nhiều học sinh địa phương.

Sau kỳ thi, Công dự định đăng ký theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với nền tảng học tập vững vàng cùng tư duy tự học trong thời đại số, nam sinh thủ khoa 30/30 kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trên con đường phía trước.

Nguyễn Thắng
#Phương pháp học tập chủ động #Sử dụng AI trong học tập #Học chắc kiến thức sách giáo khoa #Thành tích thi tốt nghiệp THPT #Hình mẫu học sinh tự học #Tỉnh Bắc Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe