Thủ khoa tuyệt đối khối A00 người Bắc Ninh tiết lộ bí quyết học tập

TPO - Đạt 30/30 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công (Bắc Ninh) gây bất ngờ khi tiết lộ về bí quyết học tập: không học thêm, học chắc sách giáo khoa và tự học với AI.

"Em đã hét lên vì sung sướng rồi chạy báo tin cho bố". Đó là khoảnh khắc mà Nguyễn Khắc Công, học sinh quê xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh, không bao giờ quên khi biết mình đạt 30/30 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong sáng 1/7, Công cho biết em vô cùng vui và tự hào khi biết mình là một trong những thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, kết quả ấy là phần thưởng xứng đáng cho hành trình học tập bền bỉ của nam sinh quê Bắc Ninh.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết học tập của Công lại khá giản dị. Theo em, nền tảng quan trọng nhất là nắm thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài việc học trên lớp tại trường, Công không học thêm ở bất kỳ trung tâm hay lớp học ngoài nào.

Em Nguyễn Khắc Công và người thân.

"Em tập trung học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa. Khi gặp phần nào chưa hiểu, em chủ động tìm thêm tài liệu trên mạng và sử dụng AI để tham khảo, mở rộng kiến thức", Công chia sẻ.

Nam sinh cho rằng AI là một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả nếu biết khai thác đúng cách, nhưng kiến thức cốt lõi vẫn phải xuất phát từ chương trình học chính khóa. Chính phương pháp học chủ động, kết hợp giữa nền tảng sách giáo khoa và công nghệ đã giúp em tự tin bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái.

Khoảnh khắc biết tin mình trở thành thủ khoa vẫn còn nguyên cảm xúc trong Công. "Khi biết tin em đỗ thủ khoa, em đã vui mừng hét lên và báo ngay với bố", em kể.

Em Nguyễn Khắc Công.

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Bố của Công, anh Nguyễn Khắc Vân, cho biết con trai luôn chăm chỉ, có ý thức tự học cao nhưng không thức quá khuya để học. Gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, ngoài công việc đồng áng, anh Vân còn tranh thủ đi làm thợ sơn để có thêm thu nhập.

"Tôi rất bất ngờ và vô cùng tự hào khi biết con đạt thủ khoa. Cháu chăm học nhưng chưa bao giờ tạo áp lực cho bản thân", anh Vân xúc động nói.

Không chỉ mang về niềm tự hào cho gia đình, thành tích của Nguyễn Khắc Công còn là nguồn cảm hứng đối với nhiều học sinh địa phương.

Sau kỳ thi, Công dự định đăng ký theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với nền tảng học tập vững vàng cùng tư duy tự học trong thời đại số, nam sinh thủ khoa 30/30 kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trên con đường phía trước.