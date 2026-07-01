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Giáo dục

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Điểm trung bình môn Địa lý giảm mạnh

Hà Linh

TPO - Phổ điểm môn Địa lý được Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7 cho thấy điểm thi giảm mạnh, trong đó điểm trung bình xuống chỉ còn 5,1 và số lượng bài thi đạt điểm 10 cũng thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Điểm trung bình của môn Địa lý năm 2026 là 5,1, thấp hơn năm ngoái tới 1,53 điểm. Đây là mức chênh lệch khá cao.

Đặc biệt, toàn quốc có hơn 47% bài thi có mức điểm dưới trung bình và chỉ có gần 14,5% bài thi đạt điểm 7 trở lên. Đặc biệt, năm nay chỉ có 56 bài thi đạt điểm 10, trong khi năm ngoái có gần 7.000 thí sinh đạt được mức điểm.

Ở chiều ngược lại, có 102 bài thi Địa lý bị điểm liệt.

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Phổ điểm Địa lý 2026
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Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, Địa lý có hơn 476.000 thí sinh dự thi.

Kết quả cho thấy điểm trung bình đạt 6,63 điểm. Toàn quốc ghi nhận gần 7.000 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, trong khi có hơn 89.000 bài thi dưới mức trung bình, chiếm khoảng 19%. Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 7,75 điểm.

Theo thống kê, năm 2026, Địa lý tiếp tục là một trong những môn thuộc nhóm Khoa học xã hội có số lượng thí sinh lựa chọn đông đảo, chỉ xếp sau môn Lịch sử với gần 449.000 thí sinh dự thi.

Năm nay là năm thứ hai môn Địa lý được tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với cấu trúc đề thi gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, làm bài trong 50 phút.

Đề thi được chia thành ba phần: Phần I gồm 18 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn; Phần II gồm 4 câu trắc nghiệm đúng – sai, mỗi câu có 4 ý a, b, c, d; và Phần III gồm 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

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Thí sinh dự kiến thi tốt nghiệp năm nay.

Nội dung đề thi tập trung khai thác toàn diện kiến thức Địa lý lớp 12, đồng thời có sự tích hợp linh hoạt với một số nội dung lớp 11. Đề thi cũng lồng ghép các vấn đề mang tính thời sự như kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Về mức độ phân hóa, đề thi được xây dựng theo hướng cân đối giữa các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng.
Đáng chú ý, đề không yêu cầu ghi nhớ máy móc các địa danh hay thực hiện các phép tính phức tạp, mà tập trung vào khả năng đọc hiểu số liệu, phân tích biểu đồ và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Hà Linh
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