Phổ điểm môn Hóa học: Điểm trung bình đạt 6,28

TPO - Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn Hóa học, một trong những môn thi tự chọn trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Năm nay, toàn quốc có 412 bài thi đạt điểm 10 môn Hóa học.

Dưới đây là phổ điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 do Bộ GD&ĐT công bố:

Điểm trung bình môn thi đạt 6,28, cao hơn năm ngoái không đáng kể; mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 7.5.

Nhìn chung, phổ điểm môn Hóa học năm nay lệch phải với gần 40% bài thi đạt từ điểm 7 trở lên. Chỉ có khoảng 22% em đạt mức điểm dưới 5 và chỉ có 12 em bị điểm liệt.

Có 412 em đạt mức điểm tối đa, con số này thấp hơn năm ngoái hơn 200 em.

Năm ngoái, môn Hóa học có điểm trung bình là 6,06 và toàn quốc có 625 bài thi đạt điểm 10, không có thí sinh nào bị điểm 0. Có hơn 70.000 bài thi đạt mức điểm dưới trung bình, chiếm 29,5%, cao hơn năm 2024. Trong khi đó, số bài thi đạt điểm 7 trở lên chiếm gần 34%.

Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, mỗi thí sinh thực hiện 4 bài thi gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại. Hóa học là môn thi tự chọn.

Năm nay, toàn quốc có 254.000 thí sinh đăng ký dự thi, con số này tăng hơn năm ngoái khoảng gần 8.000 em.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: Duy Phạm)

Sau khi có kết quả thi, thí sinh còn băn khoăn có thể gửi đơn phúc khảo tại các điểm đăng ký dự thi. Thời gian nhận đơn phúc khảo là 5 ngày, từ 1 - 5/7. Các hội đồng thi tiếp tục chấm bài thi phúc khảo và công bố chậm nhất ngày 20/7.

Sau đó, từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng kí nguyện vọng, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Trước 17h ngày 13/8, các trường đại học, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Đáng chú ý, năm nay tất cả thí sinh, kể cả xét tuyển thẳng cũng phải xác nhận đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, thí sinh đăng ký xét tuyển phải đáp ứng điều kiện đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn thi Tốt nghiệp THPT.