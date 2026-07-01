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Điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Điểm trung bình môn Sinh tăng không đáng kể

Hà Linh

TPO - Phổ điểm môn Sinh học của hơn 70.000 thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ GD&ĐT công bố sáng 1/7.

Điểm trung bình môn Sinh học năm nay là 5,84, cao hơn năm ngoái không đáng kể. Mức điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 6.0, thấp hơn năm ngoái 0,5 điểm.

Trong số 70.303 thí sinh dự thi, có gần 31,5% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình là hơn 26% bài thi đạt điểm 7 trở lên.

Toàn quốc có 129 bài thi đạt điểm 10. Điều đặc biệt, năm nay môn Sinh học không có thí sinh nào bị điểm liệt, trong khi năm ngoái cũng chỉ có 1 em.
Dưới đây là phổ điểm môn Sinh học năm 2026:

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Đề Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm nay gồm 28 câu hỏi, trong đó 18 câu trắc nghiệm lựa chọn một đáp án đúng, 4 câu chọn đúng/sai và 6 câu dạng trả lời ngắn. Thí sinh làm bài trong 50 phút.

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Kỳ thi Tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 11 - 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi.

Ngoài Toán, Ngữ văn là môn bắt buộc, thí sinh tự chọn thêm 2 môn trong số các môn: Hoá học, Vật lý, Ngoại Ngữ, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ Nông nghiệp.
Sinh học là môn tự chọn thuộc khối Khoa học tự nhiên, năm nay có 70.303 thí sinh dự thi, tăng 3,2% so với năm ngoái.

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Sau khi biết điểm thi Tốt nghiệp, thí sinh có 5 ngày để gửi đơn phúc khảo nếu có nguyện vọng (ảnh: Duy Phạm)

Điểm trung bình của môn Sinh học năm ngoái khá thấp khi dừng lại ở mức 5,75 điểm; hơn 32% bài thi có điểm dưới trung bình và 6,5 là số điểm nhiều thí sinh đạt được nhất. Toàn quốc có 82 thí sinh đạt điểm 10.

Sau khi có kết quả thi, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thời gian nộp đơn phúc khảo là từ 1 - 5/7.

Hà Linh
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