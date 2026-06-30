Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT trên Báo Tiền Phong

TPO - Từ 8 giờ sáng 1/7, thí sinh tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 trên Báo Tiền Phong, hệ thống của Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT.

Có 3 cách tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 như sau:

Cách 1: Tra cứu điểm thi trên Báo Tiền Phong

Thí sinh truy cập vào trang tra cứu điểm thi của Báo điện tử Tiền Phong tại địa chỉ: https://tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.html

Sau đó, thí sinh nhập số báo danh và bấm "Tìm kiếm" để nhận kết quả.

Thí sinh nhập số báo danh để xem kết quả thi.

Cách 2: Tra cứu điểm thi qua hệ thống của Bộ GD&ĐT

Thí sinh truy cập: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần “Tra cứu” để xem số điểm của mình.

Cách 3: Tra cứu điểm qua website các Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT các địa phương sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả bài thi của mình trên website các sở GD&ĐT.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/6 với khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12 như: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và Công nghệ...