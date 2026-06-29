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Điều động ông Ngô Quốc Đạt làm hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Nguyễn Dũng

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và PGS.TS.BS Nguyễn Trần Hào - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Ngày 29/6, UBND TPHCM vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Việc điều động, bổ nhiệm diễn ra sau hơn một năm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được giao PGS.TS.DS Nguyễn Đăng Thoại (Phó Hiệu trưởng) phụ trách điều hành (từ tháng 5/2025) sau khi PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp được điều chuyển công tác về Sở Y tế TPHCM.

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PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt - tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt là một trong những chuyên gia đầu ngành về ngoại khoa tại TPHCM. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Đại học Y Dược TPHCM trước khi được giao phụ trách nhà trường từ năm 2023 và chính thức được Bộ Y tế công nhận giữ chức Hiệu trưởng vào tháng 10/2024.

Việc điều động ông Ngô Quốc Đạt làm hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho trong giai đoạn phát triển tiếp theo của trường bởi đây là một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trọng điểm của TPHCM, có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực phía Nam và cả nước.

Cùng ngày, UBND TPHCM điều động PGS.TS.BS Nguyễn Trần Hào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đến nhận công tác để được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

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PGS.TS.BS Nguyễn Trần Hào - tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào (sinh năm 1978) là một trong những chuyên gia đầu ngành về Da liễu tại Việt Nam.

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Hào từng là Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM. Ông hiện đang nắm giữ các vị trí quản lý, chuyên môn cấp cao như Chủ tịch Liên Chi hội Da liễu TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam và là thành viên của Hội Da liễu Hoa Kỳ (IFAAD)...

Nguyễn Dũng
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