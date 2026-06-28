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Giáo dục

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Bộ GD&ĐT công bố 111 ngành được cấp học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Theo Bộ GD&ĐT, danh mục là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học xác định đối tượng được hưởng chính sách học bổng.

Đối với những chương trình đào tạo có tên gọi khác nhưng được xếp vào cùng một mã ngành trong danh mục, người học vẫn được áp dụng chính sách học bổng.

Trường hợp ngành đào tạo được đổi tên hoặc được thay thế trong danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, chính sách học bổng sẽ tiếp tục áp dụng đối với ngành thay thế nếu có nội dung chuyên môn tương đương.

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Nhiều ngành học được cấp học bổng trong năm học này.

Bộ GD&ĐT cho biết danh mục được công bố ngày 28/6 và sẽ tiếp tục được rà soát, cập nhật khi phát sinh các ngành đào tạo mới thuộc nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Chính sách học bổng này được Chính phủ ban hành vào cuối tháng 5 nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ưu tiên của đất nước, đồng thời bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu cho người học.

Sinh viên theo học các ngành thuộc danh mục sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, tùy từng nhóm ngành.

Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Chính sách áp dụng đối với sinh viên và người học trúng tuyển từ năm 2025.
Ban hành kèm theo quyết định là danh mục các ngành đào tạo thuộc 15 nhóm các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng như: Sinh học, Sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin...
Vụ Giáo dục Đại học được giao chủ trì theo dõi, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục ngành đào tạo khi cần thiết.

Dưới đây là danh mục 111 ngành được cấp học bổng:

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Hà Linh
#Học bổng #Ngành học cấp học bổng #Sinh viên #Ngành STEM

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