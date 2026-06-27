Đại học Kinh tế Quốc dân bỏ phương thức xét tuyển kết hợp từ năm 2027

TPO - Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2027 để định hướng cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm sau.

Theo văn bản công bố, phương hướng tuyển sinh năm 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân cơ bản giữ vững trục ổn định từ các mùa tuyển sinh trước, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá năng lực học tập cốt lõi cũng như gia tăng sức hút đối với người học toàn cầu.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, Đại học Kinh tế Quốc dân giữ ổn định so với năm 2026, thực hiện nghiêm túc theo quy chế của Bộ GD&ĐT cùng các quy định nội bộ của Nhà trường.

Đáng chú ý, trong phương hướng mới, đại học này nhấn mạnh việc sẽ ban hành các chính sách cụ thể nhằm tăng cường khuyến khích và thu hút đối tượng sinh viên quốc tế, từng bước nâng cao tính quốc tế hóa cho môi trường học thuật của trường.

Song song với đó, ở chương trình tuyển sinh liên thông và liên thông đại học chính quy áp dụng cho các thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chính quy cũng duy trì sự ổn định, đảm bảo quyền lợi và cơ hội học tập liên tục cho người học.

Chuyển dịch sang các bài thi đánh giá năng lực

Điểm nhấn quan trọng nhất trong phương hướng tuyển sinh năm 2027 của Đại học Kinh tế Quốc dân nằm ở việc bỏ xét tuyển kết hợp để xét độc lập các bài thi chuẩn hóa phản ánh năng lực cốt lõi. Nhà trường chia rõ các nhóm đối tượng người học bao gồm:

Thí sinh sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, tư duy quốc tế phổ biến: SAT, ACT, A-Level (giữ nguyên như năm 2026)

Thí sinh sử dụng các bài thi đánh giá năng lực, tư duy được tổ chức trong nước: HSA (thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội), V-ACT (thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM), TSA (thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội), SPT (thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) (bỏ kết hợp chứng chỉ IELTS).

Bỏ đối tượng thí sinh xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS với kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tham gia xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027 theo các tổ hợp truyền thống: A00, A01, D01, D07.

Đối với nhóm xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn được sử dụng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để thay thế cho điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, tất cả thí sinh cần lưu ý phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hằng năm của trường.

Hội đồng tuyển sinh cho biết, các thông số chi tiết như mức điểm tối thiểu đối với các bài thi đánh giá năng lực/tư duy trong nước và quốc tế, cùng bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được công bố chính thức và chi tiết trong đề án tuyển sinh vào tháng 12/2026.

Cơ chế điểm thưởng cho chứng chỉ ngoại ngữ

Một điểm mới đáng chú ý tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2027 là chính sách khuyến khích, ưu tiên thông qua việc cộng điểm thưởng trực tiếp vào điểm xét tuyển quy đổi tương đương trên thang điểm 30 cho các thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Cụ thể, đối với tiếng Anh, chính sách cộng điểm thưởng áp dụng trải dài từ mức điểm IELTS 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 đến IELTS 7.5 (hoặc các chứng chỉ khác tương đương như TOEFL iBT, TOEIC).

Bên cạnh tiếng Anh, năm 2027 ghi nhận sự mở rộng rõ ràng đối với các loại hình ngôn ngữ khác. Thí sinh sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Pháp và tiếng Đức cũng nằm trong diện được áp dụng chính sách cộng điểm thưởng ưu tiên này.

Mức điểm thưởng cụ thể cho từng bậc chứng chỉ ngoại ngữ của từng loại ngôn ngữ sẽ được định hình và công bố cụ thể vào tháng 12/2026.