ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến mở ngành Toán ứng dụng

PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết Đại học này sẽ dành nguồn lực và tâm huyết để phát triển ngành Toán ứng dụng trong thời gian tới.

ĐH Kinh tế Quốc dân lấy ý kiến các nhà Toán học, nhà khoa học về chương trình đào tạo Toán ứng dụng.

Tại buổi tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đào tạo Toán ứng dụng trong kỷ nguyên dữ liệu và ra quyết định thông minh” do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, GS.TS Hồ Phạm Minh Nhật, Viện Khoa học về nền tảng Học máy và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Texas - Austin đã chia sẻ về vai trò trụ cột của Toán học ứng dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và ra quyết định hiện đại. GS. Hồ Phạm Minh Nhật cho rằng, trong kỷ nguyên dữ liệu, Toán học không chỉ dừng ở vai trò công cụ tính toán mà đã trở thành nền tảng để xây dựng các mô hình, thuật toán, và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhờ sức mạnh của Toán ứng dụng, dữ liệu thô được chuyển hóa thành thông tin hữu ích, và từ đó thành các quyết định chiến lược, góp phần định hình tương lai của nhiều lĩnh vực từ kinh doanh, tài chính, y tế đến quản lý công.

Các chuyên gia cho rằng, nguồn nhân lực hiện thiếu hụt rõ rệt kỹ năng phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình, nên cần tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để bảo đảm sinh viên đáp ứng hiệu quả yêu cầu công việc.

Chia sẻ về năng lực và định hướng đào tạo ngành Toán ứng dụng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, TS. Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo nhấn mạnh, Toán học là môn học cốt lõi, được đặc biệt chú trọng trong tuyển sinh và giảng dạy của tất cả các ngành. Vai trò của Toán tại nhà trường không chỉ dừng ở việc cung cấp nền tảng cho mọi chương trình đào tạo, mà còn thể hiện trong nhiều ngành chuyên sâu như Khoa học dữ liệu, Phân tích định phí bảo hiểm, Quản trị rủi ro...

TS. Lê Anh Đức khẳng định, với đội ngũ giảng viên Khoa Khoa học cơ sở có chuyên môn và phẩm chất tốt, cùng hệ sinh thái đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, Nhà trường đủ năng lực mở ngành Toán ứng dụng trong thời gian tới, đồng thời sẵn sàng phát triển thêm các bậc đào tạo cao hơn.

Được thiết kế linh hoạt giúp người học lựa chọn các định hướng ứng dụng chuyên sâu phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp, chương trình không chỉ trang bị kiến thức nền tảng toán học vững chắc mà còn tập trung vào ứng dụng toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đa dạng các lĩnh vực. Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa: kiến thức toán học cốt lõi (đại số, giải tích, xác suất, thống kê, tối ưu hóa, mô hình hóa); kỹ năng công nghệ hiện đại (học máy, phân tích dữ liệu lớn, mô phỏng); và năng lực ứng dụng liên ngành.

Ngành học này sẽ đào tạo ra những “nhà toán học ứng dụng” thế hệ mới - vừa vững lý thuyết, vừa thành thạo công cụ, sẵn sàng giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đa dạng các lĩnh vực một cách có đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên dữ liệu. Họ sẽ là những kiến trúc sư thầm lặng xây dựng nên những hệ thống thông minh, những giải pháp hiệu quả, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của xã hội và kiến tạo sức mạnh trí tuệ quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.