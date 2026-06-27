FPT Aptech hiện thực hóa cam kết việc làm, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên CNTT

Trong bối cảnh sinh viên CNTT ngày càng cạnh tranh về cơ hội nghề nghiệp, FPT Aptech đẩy mạnh chương trình Cam kết việc làm thông qua mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đối tác, từ đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Ngày 25/6 vừa qua, Viện đào tạo quốc tế FPT tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với hai đối tác chiến lược đã đồng hành nhiều năm gồm Công ty Cổ phần Công nghệ TASC Việt Nam và Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech.

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Trần Hoàng Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ TASC Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech. Về phía Viện đào tạo quốc tế FPT có cô Nguyễn Phương Anh - Phó Giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT; thầy Nguyễn Tuân - Giám đốc đào tạo CNTT Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT.

Lễ ký kết hợp tác tăng cường triển khai chương trình Cam kết việc làm dành cho sinh viên FPT Aptech

TASC Việt Nam và Revotech đều là những doanh nghiệp công nghệ đã đồng hành cùng Viện đào tạo quốc tế FPT trong nhiều năm qua. Trong đó, TASC Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số và cung cấp các giải pháp công nghệ cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Revotech là công ty phần mềm có kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ cho thị trường quốc tế, đồng thời là đối tác công nghệ của nhiều khách hàng lớn tại Nhật Bản, Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong nhiều năm đồng hành, hai doanh nghiệp đã tham gia sâu vào các hoạt động đào tạo, tuyển dụng và hướng nghiệp tại FPT Aptech. Hàng trăm lượt sinh viên, cựu sinh viên FPT Aptech hiện đang làm việc tại TASC Việt Nam và Revotech, được doanh nghiệp đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, các bên sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ ưu tiên kết nối tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp FPT Aptech; phối hợp tổ chức tham quan doanh nghiệp, giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Nguyễn Văn Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm Revotech chia sẻ tại Lễ ký kết

Bên cạnh đó, các workshop, talkshow chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ cũng sẽ được triển khai thường xuyên nhằm cập nhật xu hướng mới của ngành, đồng thời hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn và định hướng phát triển sự nghiệp.

Đại diện Viện đào tạo quốc tế FPT cho biết, chương trình Cam kết việc làm là một trong những chính sách nổi bật dành cho sinh viên FPT Aptech. Theo đó, sinh viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về học tập, kỹ năng và thái độ theo quy định của chương trình sẽ được Viện đào tạo quốc tế FPT hỗ trợ kết nối, giới thiệu và sắp xếp phỏng vấn với các doanh nghiệp đối tác ngay sau khi tốt nghiệp.

Thông qua mạng lưới doanh nghiệp rộng khắp, sinh viên được tiếp cận nhiều vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn, qua đó gia tăng cơ hội có việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ngay sau khi hoàn thành chương trình học.

Việc ký kết hợp tác với TASC Việt Nam và Revotech tiếp tục mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp đồng hành cùng FPT Aptech, góp phần hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng sinh viên từ quá trình đào tạo đến khi gia nhập thị trường lao động.

Cô Nguyễn Phương Anh, Phó Giám đốc Viện đào tạo quốc tế FPT, Tập đoàn FPT bắt tay cùng đại diện doanh nghiệp TASC

Trong bối cảnh thị trường lao động công nghệ thông tin ngày càng cạnh tranh, việc được tiếp cận doanh nghiệp từ sớm giúp sinh viên không chỉ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn mà còn nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu tuyển dụng thực tế.

Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, FPT Aptech liên tục cập nhật chương trình học theo nhu cầu của doanh nghiệp, chú trọng phát triển năng lực làm việc thực chiến thông qua dự án, đồ án và trải nghiệm doanh nghiệp. Song song với đó, mạng lưới đối tác doanh nghiệp ngày càng mở rộng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp chất lượng, đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình đào tạo FPT Aptech cùng chính sách Cam kết việc làm có thể đăng ký để được tư vấn chi tiết về lộ trình học, điều kiện tham gia và các cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp Tại đây.