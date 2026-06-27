Lễ tốt nghiệp VinUni 2026: Bản phác thảo mô hình đại học của tương lai

Sáng 27/6, Trường Đại học VinUni tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2026, trao bằng cho 200 tân khoa thuộc ba khối ngành: Kinh doanh; Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; Khoa học Sức khỏe. Lễ tốt nghiệp năm nay cũng khắc họa rõ nét một mô hình đại học của tương lai đang từng bước thành hình tại Việt Nam: nơi công nghệ số, hội nhập toàn cầu và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ trên nền khát vọng lớn và trách nhiệm phụng sự. Từ nền tảng đó, VinUni đào tạo những “Future Makers” - những người kiến tạo tương lai, với tinh thần “Born in Vietnam. Built for the World.”: “Từ Việt Nam. Vì thế giới.

Toàn cảnh Lễ Tốt nghiệp 2026.

Lễ Tốt nghiệp VinUni 2026 chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ “Future Makers” (Người kiến tạo tương lai) được nuôi dưỡng và đào tạo ngay trên đất nước Việt Nam, dám nghĩ lớn, làm đến cùng và sẵn sàng bước ra thế giới, kiến tạo cho một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Đây cũng là một dấu mốc đặc biệt khi VinUni chào đón các Bác sĩ Tân khoa đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình đào tạo Y khoa đồng thiết kế và xác thực bởi Đại học Upenn, đại học Ivy League danh giá, thuộc nhóm Top 20 các đại học tốt nhất toàn cầu trên các bảng xếp hạng uy tín như QS, THE và US News.

TS. Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng trường VinUni chia sẻ về đại học của tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Mai Lan chia sẻ tầm nhìn của VinUni về một đại học của tương lai: đại học của công nghệ, đại học của sự hợp tác quốc tế, nhưng trên hết là một đại học của khát vọng và lòng nhân ái. Bà cũng chúc mừng các tân khoa - những “Future Makers” đến từ VinUni hãy bước ra thế giới và chứng minh sức mạnh của trí tuệ Make in Việt nam.

TS. La Mạnh Hùng - Chủ tịch VinDynamics và câu chuyện truyền cảm hứng.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của buổi lễ là phần xuất hiện của robot hình người Dyno cùng bài phát biểu của TS. La Mạnh Hùng - Chủ tịch VinDynamics.

Thay vì bắt đầu bằng câu chuyện về robot hay AI, TS. La Mạnh Hùng chia sẻ hành trình của chính mình – từ một cậu bé lớn lên trong gia đình quân nhân tại Việt Nam, trở thành giáo sư ngành Robot tại Hoa Kỳ, rồi trở về quê hương để xây dựng VinDynamics.

Ông gửi đến các tân khoa một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: “Thành công không đến từ vận may hay những khoảnh khắc kỳ diệu, mà được tạo nên từ hàng nghìn việc nhỏ được làm thật tốt, lặp đi lặp lại trong một thời gian rất dài”. Chính tinh thần ấy đã giúp VinDynamics chỉ trong tám tháng xây dựng đội ngũ hơn 200 kỹ sư và phát triển những nguyên mẫu robot đầu tiên tại Việt Nam.

Robot Dyno trên sân khấu.

Ngay sau bài phát biểu, robot hình người Dyno bước lên sân khấu như một biểu tượng cho tương lai nơi con người và công nghệ cùng phát triển.

Dyno là một minh chứng sinh động cho thành quả của hành trình từ những thử nghiệm đầu tiên đến việc từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam tham gia cuộc đua công nghệ robot toàn cầu.

Lãnh đạo từ hệ sinh thái Vingroup cùng VinUni xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu & Đổi mới sáng tạo V-RIC

Lễ Tốt nghiệp năm nay cũng ghi dấu một bước phát triển quan trọng khi các lãnh đạo cấp cao từ các đơn vị trong hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinRobotics, VinDynamic, Vinmec, VinVentures, VinFuture… cùng đồng hành với VinUni trong việc xây dựng Tổ hợp Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo V-RIC. V-RIC được định hướng là một hệ thống các phòng lab và không gian thử nghiệm sandbox, vận hành theo cơ chế đồng kiến tạo, gắn trực tiếp với chu kỳ phát triển sản phẩm của các đơn vị trong hệ sinh thái. Đây sẽ là nơi sinh viên và nghiên cứu sinh VinUni được tiếp cận các bài toán thật, thử nghiệm các giải pháp thật, và sớm làm quen với môi trường đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, robot, xe điện, bán dẫn và khởi nghiệp công nghệ cao.

VinUni và U Penn ký kết Thỏa thuận nâng tầm hợp tác mới.

Ngay tại Lễ Tốt nghiệp, trường Đại học VinUni và Đại học Pennsylvania, chính thức trao thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2018.

Thỏa thuận này thúc đẩy việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu giữa VinUni và toàn bộ hệ thống các trường trực thuộc Đại học Pennsylvania, không chỉ giới hạn ở Trường Y Perelman. Đặc biệt, VinUni và Đại học Pennsylvania đặt mục tiêu cùng thiết kế, cùng giảng dạy các chương trình thạc sĩ và đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Giáo dục y khoa, Lãnh đạo hệ thống y tế và Quản trị bệnh viện, phục vụ nhu cầu phát triển nhân lực quản lý y tế chất lượng cao tại Việt Nam và khu vực.

Đại diện tân khoa phát biểu.

Đại diện các tân cử nhân, bác sĩ Tân khoa Hoàng Trần Tùng Nhân, chia sẻ rằng điều quý giá nhất sau những năm học tại VinUni chính là khả năng vượt qua giới hạn bản thân, tinh thần học hỏi suốt đời và trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

Nhân gửi đến các tân cử nhân thông điệp: Hãy theo đuổi cảm giác được sống thật sự, mãnh liệt và trọn vẹn. Bởi mỗi khoảnh khắc tồn tại của bạn là một khoảnh khắc bạn nắm trong tay quyền được trải nghiệm, được thay đổi và được hành động. Và có lẽ đó chính là tinh thần của một VinUnian. Dù sau ngày hôm nay mỗi người chọn con đường nào, mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục bước đi với tri thức, lòng trắc ẩn và sự can đảm, để tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, cho đất nước và cho thế giới.

Đó cũng chính là hình ảnh của những “Future Makers” – thế hệ được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực cho Việt Nam và thế giới.

Sinh viên bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Khoảnh khắc nhận bằng đánh dấu hành trình của những sinh viên được đào tạo trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đặc biệt, khóa 2026 cũng là khóa tốt nghiệp đầu tiên của chương trình Bác sĩ Y khoa - chương trình được đồng phát triển cùng Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ).

Các chương trình Bác sĩ nội trú và Cử nhân Điều dưỡng của VinUni hiện cũng là những chương trình đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế, đồng thời thu hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế theo học. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của mô hình đào tạo khoa học sức khỏe do VinUni xây dựng.

Các tân khoa tung mũ tốt nghiệp.

Những chiếc mũ tốt nghiệp tung lên bầu trời khép lại hành trình đại học và mở ra chặng đường mới của 200 “Future Makers”, với những kết quả ấn tượng.

Hơn 55 % sinh viên khóa 2026 đã nhận được thư mời làm việc trước tốt nghiệp với mức lương hấp dẫn từ các doanh nghiệp uy tín như SAP, IBM, Amazon,Tiktok, Shopee, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, VNG, FPT Software, Unilever… Nhiều tân kỹ sư khối Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đã chính thức gia nhập các công ty công nghệ thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinFast, VinMotion, VinSmart Future, VinDynamics, VinSOC. Đặc biệt, Hệ thống Bệnh viện quốc tế Vinmec chào đón tất cả các cử nhân điều dưỡng và bác sĩ tân khoa tốt nghiệp từ trường đại học VinUni với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương hấp dẫn và học lên Bác sĩ Nội trú.

Bên cạnh đó, hơn 23% sinh viên đã nhận thư mời tiếp tục học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Pennsylvania (Penn), Đại học Cornell (Cornell), Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU), Đại học Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Đại học Bắc Kinh (PKU), Đại học Quốc gia Úc (ANU), Đại học Queensland (UQ)…

Khép lại buổi lễ, VinUniversity không chỉ trao bằng cho một khóa 200 sinh viên mới mà còn giới thiệu một mô hình đại học đang được kiến tạo tại Việt Nam nơi công nghệ số, hội nhập toàn cầu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được đặt trên nền tảng của tinh thần nhân văn, khát vọng lớn và trách nhiệm phụng sự. Đó cũng là đại học của tinh thần “Born in Vietnam. Built for the World.” “Từ Việt Nam - Vì thế giới”.