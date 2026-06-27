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Giáo dục

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Hơn 20.000 sinh viên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực STEM

Nghiêm Huê

TPO - Khoảng hơn 20.000 sinh viên học các ngành học STEM trúng tuyển năm 2025 sẽ được nhận chính sách hỗ trợ của Chính phủ cùng với nhóm sinh viên nhập học từ năm nay.

Chiều 27/6, Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các chương trình và chính sách đào tạo nhân lực STEM. Các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp chiến lược nhằm phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược của quốc gia.

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Đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT trình bày đề án thu hút đào tạo nhân lực STEM. Ảnh: Nghiêm Huê

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam tập trung đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và năng lượng tái tạo, việc phát triển nguồn nhân lực STEM là nền tảng quyết định.

Theo ông Sơn, tiếp cận của ngành giáo dục hiện nay là chú trọng đào tạo sâu các ngành khoa học cơ bản và kĩ thuật then chốt để người học có đủ năng lực thích ứng, làm chủ các công nghệ chiến lược thay đổi nhanh chóng.

Nghị định 179 của Chính phủ vừa ban hành được đánh giá là bước ngoặt quan trọng với nhiều chính sách hỗ trợ học phí và điều kiện học tập thiết thực, giúp thu hút học sinh giỏi và giảm bớt gánh nặng chi phí cho sinh viên nghèo theo đuổi đam mê.

Theo tính toán của Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, không chỉ khóa tuyển sinh mới, ngay cả những sinh viên thuộc các nhóm ngành phù hợp đã trúng tuyển từ năm học 2025-2026 cũng sẽ được hưởng chế độ này từ tháng 9 tới, với số lượng ước tính hơn 20.000 sinh viên trên cả nước. Bộ GD&ĐT sẽ sớm phê duyệt điều kiện và điểm chuẩn cụ thể để công bố rộng rãi.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Bộ trưởng GD&ĐT cũng định hướng việc đào tạo phải gắn kết chặt chẽ giữa các trường đại học với nhau và với doanh nghiệp để giải quyết các bài toán thực tiễn của công nghiệp, địa phương. Đồng thời, một nền tảng quản trị về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược sẽ được đưa vào vận hành nhằm quản lí, hỗ trợ tối ưu cho người học từ bậc đại học đến sau đại học, tạo kênh kết nối hiệu quả cho doanh nghiệp tuyển dụng.

ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng ngành giáo dục Hà Nội đào tạo STEM

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ, trường đang chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu đào tạo theo hướng tăng hàm lượng quốc tế, tập trung vào nhân lực trình độ cao, tài năng và sau đại học gắn với nghiên cứu.

Nhận định việc phát triển STEM cần bắt đầu sớm, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ hợp tác chặt chẽ với Sở GD&ĐT để chuẩn bị nền tảng cho học sinh ngay từ bậc phổ thông, tạo nguồn tuyển sinh chất lượng.

Dịp này, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng chính thức ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo quy mô tại Thư viện Tạ Quang Bửu. Đây là hệ sinh thái hoàn chỉnh tích hợp giữa không gian đào tạo trình độ cao, hệ thống phòng chế tạo fablab, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và khu vực làm việc của các doanh nghiệp đối tác, giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tế và tham gia các dự án khởi nghiệp sáng tạo ngay trong trường học.

Nghiêm Huê
#STEM #Đại học Bách khoa Hà Nội #ngành kĩ thuật then chốt

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